Scorpio Gold beginnt im Konzessionsgebiet Goldwedge mit der Verarbeitung von Lode-Star-Erz

Vancouver, 8. Mai 2017 - Scorpio Gold Corporation (Scorpio Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: SGN; Frankfurt: Z3S) freut sich bekannt zu geben, dass in der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage Goldwedge - 54 km nördlich von Tonopah in Manhattan (Nevada) und 120 km nördlich von Lode-Stars Konzessionsgebiet Goldfield Bonanza - mit der Verarbeitung des Erzes von Lode-Star Mining Inc. (Lode-Star) begonnen wurde.

Laut Pressemeldung des Unternehmens vom 21. Februar 2017 wurde das in die Verarbeitungsanlage Goldwedge verbrachte Erz von Lode-Star bereits getestet. Die Mühle Goldwedge ist eine vollständig genehmigte Anlage mit einer Verarbeitungskapazität von 400 Tagestonnen und einer angeschlossenen Schwerkraftabscheidung für die Erzgewinnung. Das Erz von Lode-Star wurde in drei Chargen aufgeteilt und in der Mühle zermahlen; zwischenzeitlich wurden die jeder Charge vorgelagerten Nasszyklonen an die Anforderungen angepasst. Mit der Anpassung der Zyklone soll die Korngröße optimiert und eine Bandbreite an Mahlstufen für eine entsprechende Ausbeute und die jeweilige Durchsatzmenge ermöglicht werden. Die Auswertung dieser Tests wird die Grundlage für die metallurgische Ausbeute und den Mühlendurchsatz liefern und die Wirtschaftskennzahlen des Erzes von Lode-Star verbessern. Die grobkörnigen Goldanteile des Lode-Star-Erzes wurden im Schwerkraftzyklus abgeschieden. Die Verarbeitungsrückstände werden weiteren Tests unterzogen um festzustellen, ob sich die Verbringung der Rückstände in den unternehmenseigenen Haufenlaugungsbetrieb Mineral Ridge zur Gewinnung von Edelmetallen, die sich für die Zyanidlaugung eignen, aus wirtschaftlicher Sicht rechnet. Die Firma Kappes Cassiday in Reno (Nevada) wird die metallurgischen Eigenschaften der Produktchargen untersuchen.

Chris Zerga, President von Scorpio Gold, erklärt: Obwohl diese Tests wegen des Genehmigungsverfahrens erst verspätet durchgeführt werden konnten, verlief die Verarbeitung des Lode-Star-Erzes in unserer Anlage Goldwedge wie geplant und wir freuen uns schon auf die Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen. Diese Ergebnisse sollen die Basis für einen Langzeitvertrag für die Erzverarbeitung mit Lode-Star bilden.

Fotos von der Verarbeitungsanlage Goldwedge können auf der Webseite des Unternehmens unter Fotogalerie Goldwedge angesehen werden.

Über Lode-Star Mining Inc.

Lode-Star Mining Inc. (OTCQB: LSMG) ist ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das auf die Exploration, Erschließung und Produktion in nordamerikanischen Rohstoffkonzessionen spezialisiert ist.

Lode-Star ist Betreiber des Konzessionsgebiets Goldfield Bonanza, das im Rahmen einer Optionsvereinbarung für die Erschließung am 11. Dezember 2014 von dem in Nevada ansässigen Privatunternehmen Lode-Star Gold, Inc. übernommen wurde. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der historischen Goldbergbauregion Goldfield (Nevada), die einstmals als Nevadas bedeutendste Region für den Goldbergbau bekannt war. In der Vergangenheit wurden hier mehr als 4 Millionen Unzen Gold gefördert.

Über Scorpio Gold Scorpio Gold besitzt - im Rahmen eines Joint Venture-Abkommens mit JV-Partner Elevon LLC (30 %) - 70 % der Anteile am Goldbergbaubetrieb Mineral Ridge in Esmeralda County, Nevada. Mineral Ridge ist ein herkömmlicher Tagebau- und Haufenlaugungsbetrieb. Das Konzessionsgebiet Mineral Ridge beherbergt mehrere goldhaltige Strukturen, Erzgänge und Linsen, die sich in der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsphase befinden. Scorpio Gold besitzt außerdem eine 100 %-Beteiligung am Konzessionsgebiet Goldwedge in Manhattan, Nevada, das sich im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet und einen vollständig genehmigten Untertagebaubetrieb sowie eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 400 Tonnen pro Tag beherbergt.

Scorpio Golds Chairman, Peter J. Hawley, PGeo., hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

