IRW-PRESS: Pershing Gold Corporation: Pershing Gold wird auf Blackjack Hill bohren

Pershing Gold wird auf Blackjack Hill bohren

LAKEWOOD, Colorado, USA. 8. Mai 2017 (PR Newswire) - Pershing Gold Corporation (NASDAQ: PGLC) (TSX: PGLC) (FWB: 7PG1) (Pershing Gold" oder das Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297476 ), ein angehender Goldproduzent in Nevada, der die Mine Relief Canyon weiterentwickelt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in dem jüngst zusammengelegten Projektgebiet Blackjack ein Bohrprogramm begonnen hat.

Durch die jüngste Zusammenlegung des Bezirks ist Pershing Gold zum ersten Mal in der Lage, das sehr aussichtsreiche Projektgebiet Blackjack vollständig zu erkunden, erklärte Stephen Alfers, Chairman, CEO und President von Pershing Gold. Wir sind zuversichtlich, dass die Bohrungen auf Blackjack zur Entdeckung von Satellitenlagerstätten auf unserem 25.000 Acre umfassenden Landpaket führen werden, was die Lebensdauer des gesamten Projekts verlangen könnte.

Projekt Blackjack Das Projektgebiet Blackjack liegt ungefähr sechs Meilen (ca. 9,6km) südlich Pershing Golds Projekt Relief Canyon. Es umfasst sieben historische Quecksilber- und Antimonminen (Abbildung 1). Blackjack Hill liegt in diesem sehr aussichtsreichen Gebiet und ist Teil der am 4. April 2017 bekannt gegebenen Landtransaktion.

Blackjack Hill schließt ein sehr aussichtsreiches Goldziel in Sektion 15, T26N R34E (Abbildung 2) ein. Eine aggressive detaillierte geologische Kartierung und ein lithogeochemisches Probenahmeprogramm wurden über dem Zielgebiet durchgeführt. Insgesamt sind sechs Bohrungen (vier Kernbohrungen und zwei Rückspülbohrungen) mit einer Gesamtlänge von 3.200 Fuß in diesem Monat geplant. Zusätzliche detaillierte geologische Kartierungen sowie die Entnahme von Gesteins- und Bodenproben sind zurzeit auf den restlichen Landflächen im Laufen, die durch den jüngst erworbenen Newmont-Sublease abgedeckt werden. Pershing Gold ist von dem Potenzial zur Entwicklung weiterer hochwertiger kurzfristiger Bohrziele in unmittelbarer Nähe zur Mine Relief Canyon und den Aufbereitungsanlagen begeistert.

Geologie Blackjack Die Geologie von Blackjack Hill setzt sich zusammen aus einer gestapelten Abfolge nach Südwesten gerichteter abgescherter Schubpakete (Abbildungen 2 und 3). Die für eine Goldvererzung günstigen Wirtsgesteine sind ein dolomitisches Konglomerat und eine kalkhaltige Sandsteineinheit. Stark anomale Ergebnisse aus übertägigen Gesteinsproben lieferten Goldgehalte von bis zu 12,89 g/t (Abbildung 2).

Das Gold steht in Zusammenhang mit nach Nordwesten und Nordosten streichenden steilen Verwerfungen, ihrer Kreuzungsbereiche und den Kreuzungspunkten der steilen Verwerfungen mit dem dolomitischen Konglomerat-/Sandsteinkontakt und/oder Überschiebungen. Das günstige dolomitische Konglomerat-/Sandsteinpaket wiederholt sich mehrere Male entlang der Überschiebungsrampen (Abbildung 3). Die ersten vier Kernbohrungen werden das übertägige Ziel Ziel auf Blackjack Hill testen.

Eine große regionale Nordsüd-Verwerfung, bekannt als The Generals Fault zieht sich entlang des Ostrandes von Blackjack Hill. Die Kreuzungszonen zwischen den goldreichen nach NW streichenden steilen Verwerfungen auf Blackjack Hill und der nach N streichenden Generals Fault werden durch zwei zusätzliche Rückspülbohrungen überprüft werden.

Abbildung 1 http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39686/05052017_DE_PGLC_NR 09_17 Exp Update.001.jpeg Abbildung 2 http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39686/05052017_DE_PGLC_NR 09_17 Exp Update.002.jpeg Abbildung 3 http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/39686/05052017_DE_PGLC_NR 09_17 Exp Update.003.jpeg Über Pershing Gold Corporation Pershing Gold ist ein aufstrebender Goldproduzent, dessen Hauptprojekt die Mine Relief Canyon in Pershing County, Nevada, ist. Relief Canyon umfasst drei Tagebauminen und eine moderne, vollständig genehmigte und errichtete Haufenlaugungs-Verarbeitungsanlage. Pershing Gold verfügt zurzeit über die Genehmigungen, die Abbauarbeiten bei Relief Canyon im Rahmen des bestehenden Betriebsplans wieder aufzunehmen.

Pershing Golds Landbesitze umfassen ca. 25.000 Acres, einschließlich der Mine Relief Canyon und das Land um die Mine herum. Dieses Landpaket bietet Pershing Gold die Möglichkeit, die Lagerstätte der Mine Relief Canyon zu erweitern und auf nahe gelegenen Landflächen Explorationsarbeiten durchzuführen sowie neue Entdeckungen zu machen.

Pershing Gold ist an der NASDAQ Global Market unter dem Handelssymbol PGLC und an der Börse Frankfurt unter dem Handelssymbol 7PG1 zugelassen.

Rechtlicher Hinweis und Safe-Harbor-Erklärung Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Safe Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich des geplanten Bohrprogramms auf der Liegenschaft Blackjack; der Kosten des geplanten Bohrprogramms und des Zeitpunkts und des Umfangs der geplanten PFS (Vormachbarkeitsstudie). Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht ist, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens erheblich davon unterscheiden potenzielle Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem Interpretationen oder Neuinterpretationen geologischer Informationen, ungünstige Explorationsergebnisse, die Unfähigkeit, für zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Produktionsarbeiten erforderliche Genehmigungen zu erhalten, die allgemeine Wirtschaftslage und Bedingungen, die die Branchen betreffen, in denen das Unternehmen tätig ist, schwankende Mineral- und Rohstoffpreise. Weitere Informationen hinsichtlich der Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, finden Sie in den Veröffentlichungen des Unternehmens mit der Securities and Exchange Commission, einschließlich des Jahresberichtes in Form 10-K für das am 31. Dezember 2016 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, in dieser Pressemitteilung enthaltene oder darauf Bezug nehmende Informationen zu aktualisieren. Kontaktinformation Weitere Informationen erhalten Sie von:

Stephen Alfers, Executive Chairman, President and CEO Jack Perkins, Vice President, Investor Relations

Tel.: +1 720.974.7254 investors@pershinggold.com www.PershingGold.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39686 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39686&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US71530 22048

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN US7153022048

AXC0202 2017-05-08/14:08