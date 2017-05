Hannover - Nach dem erhofften und letztlich nicht überraschenden Ausgang der französischen Präsidentschaftswahl starteten die Benchmarkanleihen wenig verändert in die Woche, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger Bundesanleihen liege im Vorwochenvergleich leicht erhöht bei 0,40%, die der US-Treasuries bei 2,35%. Ein Sieg von Macron bei der Stichwahl sei eingepreist gewesen. Die zwischenzeitliche Flucht in safe haven-Assetklassen habe bereits in den beiden Vorwochen umgekehrt werden können. Zudem würden sich die konjunkturellen Aussichten zumindest in den USA nach dem starken Arbeitsmarktbericht als gefestigt zeigen. Zusammen mit einer zu erwartenden FED-Zinsanhebung im Juni, die bereits von den Notenbankern deutlich vorbereitet werde, könnte das Zinsniveau perspektivisch leicht höher tendieren. Einiges an restriktiverer Geldpolitik dürfte allerdings bereits eingepreist sein. In dieser Woche sei der Blick vor allem auf die US-Daten wie die Inflation und die Einzelhandelsumsätze gerichtet. (08.05.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...