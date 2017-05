Hannover - Dass die Konjunktur in der Eurozone im abgelaufenen 1. Quartal, aber wohl auch darüber hinaus in sehr robuster Verfassung ist, hat sich inzwischen auch im Direktorium der EZB herumgesprochen, so die Analysten der Nord LB.Dessen Mitglied Yves Mersch habe im fernen Tokio seine Einschätzung zu Protokoll gegeben, wonach die Erholung im Euroraum "immer mehr an Fahrt" gewinne und ein "weitgehend ausgewogener Risikoausblick in Reichweite" sei. Mario Draghi habe nach der letzten Ratssitzung bekanntlich weiterhin von Risiken gesprochen, diese aber immerhin als weniger ausgeprägt bezeichne. Gegenüber dieser sehr dezenten Rhetorikanpassung des Ratsvorsitzenden klinge die Aussage des Luxemburgers, die Diskussion über eine geldpolitische Normalisierung könne schon bald gerechtfertigt sein, ein wenig handfester. Die Analysten der Nord LB rechnen weiterhin damit, dass diese Diskussion vor allem auch im Kontext einer Tapering-Strategie im Sommer einige Wellen schlagen wird. (08.05.2017/alc/a/a)

