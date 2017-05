Wien (ots) - Geht es nach den Quoten des Sportwettenanbieters bwin darf man sich auf ein spannendes Finale des Eurovision Song Contest am kommenden Samstag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew freuen: Absoluter Favorit für den ersten Platz ist der Uptempo-Italo-Pop-Sänger Francesco Gabbani mit seinem Lied "Occidentali's Karma". Gabbani sorgte bereits bei seinem Auftritt auf dem legendären Sanremo-Festival mit einem als Gorilla verkleideten Tänzer für Furore. Zum Preis erhält der Italiener die Favoritenquote von 1,62.



Gute Chancen räumt bwin auch Portugal (Quote: 6,5), Bulgarien (Quote: 12) und Schweden (Quote: 13) ein. Wobei gerade der Portugiese Salvador Sobral mit seiner Jazz-Ballade "Amor pelos dois" durch seinen gefühlvollen Auftritt gegen die bunte Show aus Italien punkten könnte. Deutschland sehen die Buchmacher mit Levina und ihrem Titel "Perfect Life" auf Platz 19 im Mittelfeld abgeschlagen. Aber der ESC ist auch für seine Überraschungen im finalen Ranking berühmt-berüchtigt.



Wer sich als ESC-Experte schon immer mit Fragen wie "Gibt ein Jurymitglied eine falsche Punktzahl bekannt?", "Gewinnt das siegreiche Land das Televoting im Finale?" oder "Wird ein falscher Gewinner verkündet?" auseinandergesetzt hat, findet auch dazu die passenden Wetten bei bwin.



Sieg-Quoten zum Eurovision Song Contest



1. Platz: Italien 1,62 2. Platz: Portugal 6,5 3. Platz: Bulgarien 12 4. Platz: Schweden 13 5. Platz: Armenien 17



