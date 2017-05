Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Aerohive/Dell-Lösung bringt LANs und WLANs in die Cloud(press1) - Dell EMC World: Aerohive demonstriert das Cloud-Management dergemeinsamen LösungMünchen, 08. Mai 2017 - Aerohive Networks(R) (NYSE:HIVE) [1] leistet einenmaßgeblichen Beitrag zur Agenda der diesjährigen Dell EMC World [2], dievom 08. bis 11. Mai in Las Vegas, Nevada, stattfindet.Bei dem Flaggschiff-Event für Dell-Kunden demonstriert Aerohive das Cloud-Management der integrierten Campusnetzwerke, die auf Dell-Switches undWireless APs von Aerohive basieren. Die gemeinsam entwickelte Lösung wirdvon Dell weltweit vertrieben. Nachdem sie 2015 ein Partnerschaftsabkommenunterzeichnet hatten, brachten Dell EMC und Aerohive [3] bereits im Juli2016 eine erste integrierte Lösung auf den Markt, die sich dank ihrereinfachen Implementierbarkeit schnell als Kundenrenner erwies.Die wichtigsten Fakten auf einen Blick· Zum ersten Mal überhaupt bündelt Dell auf der Dell EMC World [2] dieganze Palette seiner Marken an einem Ort, bei einer Konferenz. · Zum ersten Mal überhaupt bündelt Dell auf der Dell EMC World [2] dieganze Palette seiner Marken an einem Ort, bei einer Konferenz. Dieviertägige Veranstaltung versammelt Dell-Experten und mehr als 12.000 IT-Profis und Führungskräfte, die sich der digitalen Transformationverschrieben haben.· An Stand 280 zeigt Aerohive den Konferenzbesuchern live, wie derHiveManager(R) NG mit den Switches der Dell EMC N-Serie und Aerohive-APsfür das zentrale, Cloud-basierte Netzwerkmanagement genutzt werden kann.· Die ultraschnellen 802.11ac Access Points von Aerohive sind nahtlos mitden LAN-Lösungen von Dell EMC integriert und ermöglichen dadurch diebeliebige Skalierung des Netzwerks, vom einzelnen Campus bis zu Tausendenverteilten Standorten, die nach Wahl in einer Public- oder Privat-Cloud-Umgebung gemanagt werden können.Ressourcen· Converged Wired and Wireless Networking Solution [4]· McAllen Independent School District case study [5]· Movement Mortgage Case Study [6]· Queen Margaret's School Case Study [7]· Walton Arts Center Case Study [8] These forward-looking statements are based oncurrent expectations and are subject to inherent uncertainties, risks andchanges in circumstances that are difficult or impossible to predict. Theactual outcomes and results may differ materially from those contemplatedby these forward-looking statements as a result of these uncertainties,risk and changes in circumstances, including, but not limited to, risksand uncertainties related to: our ability to continue to attract,integrate, retain and train skilled personnel, general demand for wirelessnetworking in the industry verticals targeted or demand for Aerohiveproducts in particular, unpredictable and changing market conditions,risks associated with the deployment, performance and adoption of newproducts and services, risks associated with our growth, competitivepressures from existing and new companies, technological change, productdevelopment delays, our inability to protect Aerohive intellectualproperty or to predict or limit exposure to third party claims relating toits or Aerohive's intellectual property, and general market, political,regulatory, economic and business conditions in the United States andinternationally.Additional risks and uncertainties that could affect Aerohive's financialand operating results are included under the captions "Risk Factors" and"Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Resultsof Operations," in the Company's recent annual report on Form 10-K andquarterly report on Form 10-Q. Aerohive's SEC filings are available on theInvestor Relations section of the Company's website athttp://ir.aerohive.com/ and on the SEC's website at http://www.sec.gov.All forward-looking statements in this press release are based oninformation available to the Company as of the date hereof, and AerohiveNetworks disclaims any obligation to update the forward-looking statementsprovided to reflect events that occur or circumstances that exist afterthe date on which they were made, except as required by law.Informationen über Aerohive NetworksAerohive (NYSE: HIVE) ermöglicht seinen Kunden eine einfache und sichereVerbindung zu allen Informationen, Anwendungen und Erkenntnissen, die siebenötigen, um zu wachsen. Unsere einfache, skalierbare und sicherePlattform bietet Mobilität ohne Einschränkungen. Für unsere Kundenweltweit ist dabei jeder Access Point ein Ausgangspunkt. Aerohive wurde2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milpitas, Kalifornien. PRESSEKONTAKTeloquenza pr gmbhTobias Jost/Svenja Op gen Oorth+49 (0)89 24 20 38 0mailto:aerohive@eloquenza.de 