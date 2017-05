Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts030/08.05.2017/14:00) - Mit Dr. Georg Krause übernimmt einer der erfahrensten Manager im Bereich Unternehmensberatung und IT die Führung von Plaut. Dr. Georg Krause wird Vorstand der Plaut AG und verantwortet gemeinsam mit Dr. Raimund Binder auch die Geschäftsführung der Plaut Consulting Austria, die Teil der msg-Unternehmensgruppe ist. Dr. Raimund Binder ist gleichzeitig Geschäftsführer der msg Austria. Mit der Neubesetzung werden wichtige Schritte für den Ausbau der Beratung und des SAP-Business gesetzt. Plaut ist in Österreich seit Anfang der 90er Jahre erfolgreicher und von Kunden geschätzter Partner in Fragen der Prozessgestaltung und IT. Plaut verbindet betriebswirtschaftliche Beratung und lösungsorientierte IT-Implementierung und gilt als einer der erfahrensten Partner der SAP. Die Digitalisierung und die Einführung der innovativen SAP Lösung S/4 HANA wird in den nächsten Jahren Chancen für Unternehmen eröffnen, um neue Geschäftsmodelle aufzubauen und die IT als digitalen Kern für das Business in Echtzeit zu etablieren. Dr. Georg Krause hat als Mitglied der Geschäftsleitung der SAP Österreich von 2012 bis 2015 maßgeblich an der strategischen Neuausrichtung des Consultinggeschäfts mitgewirkt und einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Ertragssteigerung geleistet. Davor war er bei Deloitte Consulting Partner. Zuletzt war er als Managing Partner von Public Interest Consultants unter anderem verantwortlich für die IT-Themen der Internetoffensive Österreich. Dr. Georg Krause ist seit 2015 außerdem für Konzeption, Aufbau und wissenschaftliche Leitung des Lehrgangs "IT Governance und Strategie" an der Donau Universität Krems verantwortlich und beschäftigt sich intensiv mit den Trends und Rahmenbedingungen für den Aufbau von digitalen Geschäftsmodellen. "Plaut verbindet mit ihren Beratungsleistungen auf einzigartige Weise die Tradition höchster betriebswirtschaftlicher Kompetenz mit den Innovationen, die SAP und andere Anbieter mit ihren Lösungen ermöglichen. Als Stärken von Plaut sehe ich das professionelle und erfahrene Beraterteam und die Einbettung in eine dynamische msg-Unternehmensgruppe. Damit sind wir bestens aufgestellt, um unsere Kunden bei den Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich zu unterstützen", so Dr. Georg Krause. "Mit dieser Berufung zielen wir auf eine dauerhafte Führung der Plaut AG durch Dr. Georg Krause als Vorstand sowie der Plaut Consulting Austria GmbH durch Dr. Raimund Binder und Dr. Georg Krause als Geschäftsführer. So können wir die Leistungen von Plaut und msg am österreichischen Markt noch besser zum Nutzen unserer Kunden verbinden", ist Hans Zehetmaier, Aufsichtsratsvorsitzender der Plaut AG und Vorstandsvorsitzender der msg systems ag, überzeugt. Mag. Johann Grafl, bisheriger Vorstand der Plaut AG, und Mag. Alfred Hofmann, Geschäftsführer der Plaut Consulting Austria GmbH, werden auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden. Sie haben wesentlich zum Wachstum der Unternehmensgruppe und dem Erfolg der Plaut in Österreich beigetragen Über Plaut Plaut verbindet betriebswirtschaftliche Beratung mit lösungsorientierter IT-Implementierung. In der Verbindung aus Themen- und Branchenkompetenz werden gemeinsam mit dem Kunden Lösungen erarbeitet und umgesetzt. Aufgabenstellungen an Plaut sind komplex und unternehmenskritisch. Dennoch gelingt es Plaut durch Kompetenz und Erfahrung und durch den versierten Einsatz von state-of-the-art Technologien maßgeschneiderte Ansätze zu entwickeln und zu implementieren. Plaut entwickelt intelligente Konzepte für verlässliche Ergebnisse. Die Unternehmensberatung Plaut wurde 1946 in Hannover von Hans-Georg Plaut gegründet. Auf Grundlage seiner Methode der Grenzplankosten- und Deckungsbeitragsrechnung setzt die Beratungsgruppe Plaut seit mehr als 70 Jahren Standards für die moderne Führung von Unternehmen. Mit über 2.500 realisierten Projekten ist Plaut seit über 30 Jahren einer der erfolgreichsten und umsetzungsstärksten SAP Partner. Die Plaut Beratungsgruppe ist in Deutschland, der Schweiz sowie in Österreich und den CEE- sowie CIS-Ländern Rumänien, Tschechische Republik, Polen und Russland mit über 300 Mitarbeitern vertreten. Seit September 2011 ist Plaut Teil der msg-Unternehmensgruppe. http://www.plaut.com (Ende) Aussender: Plaut Consulting Austria GmbH Ansprechpartner: herbert.brauneis@plaut.com Tel.: +4312300012 E-Mail: herbert.brauneis@plaut.com Website: www.plaut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170508030

