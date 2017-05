Der in diesem Jahr mit 25.000 Euro dotierte Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts geht zu gleichen Teilen an Professor Dr. Patrick C. Leyens und Dr. Benjamin Loos. Der Preis wird heute auf dem Jahresempfang des Deutschen Aktieninstituts im Städel Museum in Frankfurt am Main verliehen."Informationsintermediäre des Kapitalmarkts: Private Zugangskontrolle durch Abschlussprüfung,...

Den vollständigen Artikel lesen ...