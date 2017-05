Die Commerzbank hat die Aktie der Compugroup auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Beauftragung der Firma Research Industrial Systems Engineering (RISE) durch die für die Einführung der Gesundheitskarte zuständige Gematik sei positiv für den Softwarehersteller, schrieb Analyst Malte Räther in einer Studie vom Montag. Dies bedeute, dass Gematik, die aktuell den Aufbau einer Telematik-Infrastruktur organisiert, nicht erwarte, dass es der Compugroup-Konkurrentin T-Systems gelingt, ihre Online-Verbindungslösung (Konnektor) noch vor dem ersten Quartal 2018 auf den Markt zu bringen. Compugroup dürfte somit vorerst der einzige Anbieter bleiben und so Marktanteile an sich ziehen./ck/mis

ISIN: DE0005437305