In Würzburg ist in einem Wohnhaus ein Ehepaar tot aufgefunden worden. Bei dem 72 Jahre alten Mann und seiner drei Jahre älteren Ehefrau wurden Schussverletzungen festgestellt, die offenbar todesursächlich waren, teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Zeugin habe den Mann bereits am Sonntagabend tot in der Wohnung gefunden und daraufhin den Notruf gewählt. Rettungskräfte hätten schließlich auch die verstorbene Ehefrau gefunden. Die Hintergründe seien noch unklar, Hinweise auf eine dritte Person gebe es jedoch nicht.