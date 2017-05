Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Einen Tag nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Kanzlerin Angela Merkel dem neuen Amtsinhaber Emmanuel Macron erneut gratuliert. Sie habe sich über Macrons "großartigen Wahlerfolg" sehr gefreut, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. Macron trage die Hoffnung von Millionen von Franzosen, aber auch von vielen Menschen in Deutschland und ganz Europa. Der neue Präsident stehe für Weltoffenheit und trete ganz entschieden für die Soziale Marktwirtschaft ein.

Deutschland und Frankreich seien einander nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs schicksalhaft verbunden, sagte Merkel. Heute sei die deutsch-französische Freundschaft ein Eckpfeiler deutscher Politik. Beide Länder stünden vor der Herausforderung, die Bürger in eine sichere und erfolgreiche Zukunft zu führen. Dabei stimme man sich ab und gehe, wo immer es möglich sei, diese Schritte auch gemeinsam. Dies geschehe zum Wohle Frankreichs und Deutschlands, aber auch zum Wohle Europas.

"Wir sind immer hilfreich"

Merkel lehnte es auf Nachfrage ab, die Vorschläge von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) zu kommentieren, der am Sonntag unter anderem einen deutsch-französischen Investitionsfonds gefordert hatte. Auch zu den angekündigten Hilfen für Macron durch die deutsche Politik ging Merkel nicht ins Detail. "Also ich glaube, was Frankreich braucht, das sind Ergebnisse", sagte die Kanzlerin. Es werde zum Abschluss der Legislaturperiode gefragt werden, wie es mit der Arbeitslosigkeit, der Wirtschaftskraft oder der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land, wie mit der Integration aussehe. "Da sind wir immer hilfreich, das beginnen wir jetzt nicht", sagte Merkel.

Deutschland werde "immer unterstützen, damit die Dinge gut laufen können", sagte Merkel. Diese Unterstützung könne französische Politik "natürlich aber nicht ersetzen, Frankreich wird seine Entscheidungen selber treffen". Was Gemeinsamkeiten mit Frankreich angehe, so habe sie "nicht die Absicht, da Einzelvorschläge zu machen". Macron werde recht bald Deutschland einen Besuch abstatten "und dann werden wir Sie darüber informieren, was uns bewegt".

