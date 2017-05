Produkterweiterungen helfen, Geschäftsvorgänge von Schaden- und Unfallversicherern intelligenter und schneller zu gestalten sowie besser zu vernetzen, um so den Ansprüchen des Zeitalters der Interaktion gerecht zu werden

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), ein Anbieter von Softwareprodukten für Schaden- und Unfallversicherer, hat heute die Einführung der Version 2017.1 seiner Guidewire InsurancePlatform™ bekanntgegeben. Diese enthält Verbesserungen der Kern- und Datenprodukte sowie digitaler Lösungen, durch die Kunden von Guidewire intelligenter, schneller und besser vernetzt sind. Dadurch können Schaden- und Unfallversicherer ihren Kunden, Maklern/Vermittlern und Mitarbeitern im Fachbereich die Erfahrungen und Journeys bieten, die von eben diesen gewünscht sind.

Guidewire gab außerdem bekannt, dass es seine Partnerschaft mit Smart Communications™ erweitert hat. Das Unternehmen wurde in Gartners 2017 Magic Quadrant für Kundenkommunikationsmanagement-Software* zum Leader erklärt und bietet Lösungen für den deutschsprachigen Versicherungsmarkt. Die Unternehmen ermöglichen integrierte Kundenkommunikationsprozesse für Unternehmen zwischen SmartCOMM™ von Smart Communications™ und den Guidewire-Kernsystemen ClaimCenter, PolicyCenter und BillingCenter. Davon profitieren sowohl Versicherer in der DACH-Region als auch deren Kunden.

"Versicherer wollen sich an die Anforderungen des Zeitalters der Interaktion anpassen, deshalb gestalten sie die Kommunikation mit ihren Kunden und Maklern neu und streben eine umfassende Handlungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter im Bereich Versicherungen an", so Brian Vannoni, Vice President Core Operations bei Guidewire Software. "Die technologische Plattform, auf die sie hierbei vertrauen, dient als Basis für Interaktion und Innovation."

"Um im Zeitalter der Interaktion wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es erforderlich, dass Versicherer ihre Technologien und ihr Wissen nicht nur nutzen, um die Effizienz ihrer Prozesse zu optimieren, sondern auch, um ihren Fokus von ‚Business as usual' hin zu ‚innovativem Business' zu verlagern. Dadurch werden sie sich von ihren Mitbewerbern abheben", so Scott Roza, Chief Business Officer bei Guidewire Software. "Unsere Aufgabe als Technologiepartner ist es, Versicherern dabei zu helfen, diesen Anforderungen gerecht zu werden."

Vannoni ergänzt: "Außerdem bieten wir über unsere Smart Communications™-Reseller-Vereinbarung nun auch eine deutschsprachige Anwendung für das Kundenkommunikationsmanagement, was vor allem Versicherern aus der DACH-Region, die sich einen integrativen Ansatz wünschen, zu Gute kommt."

Die Guidewire InsurancePlatform 2017.1 ermöglicht es, intelligentere, schnellere und besser vernetzte Versicherungsabläufe zu gewährleisten. Dies basiert auf den neuen Versionen von Digital Portals, Predictive Analytics sowie durch den direkten Erwerb von SmartCOMM™ bei Guidewire:

Digital Portals 6 bieten neue und erweiterte Self-Service-Funktionen für Versicherungsnehmer und Makler/Vermittler, zusätzlich zu technischen Funktionen und Werkzeugen, um die Implementierung digitaler Programme zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören: Ein Guided Sales Framework , um das Kundenerlebnisim Direktvertrieb mit Klasifizierungsfragen zu verbessern, die die Empfehlung von Versicherungsprodukten ermöglichen; ein kanalübergreifender Activity-Timeline-Viewer , der es Versicherungsnehmern ermöglicht, in einer Zeitleiste einen Überblick über ihre Aktivitäten bzgl. ihrer Verträge, Abrechnungen, Status zu Schadenbearbeitung einzusehen. Dies ist möglich über alle Kanäle hinweg, einschließlich Self-Service, Vermittler oder Versicherer; und eine standortbasierte Auswahl von Dienstleistern für die Schadenregulierung für private Kfz-Versicherungsnehmer und deren Vermittler.

Predictive Analytics Solution Packs ermöglichen es Fachbereichen, intelligentere datenbasierte Entscheidungen zu treffen, indem sie Guidewire Predictive Analytics™ mit Guidewire InsuranceSuite™ integrieren. Diese Solution Packs wurden entwickelt, um spezifische Geschäftsvorfälle wie die Eskalation von Komplexschäden oder Tarifanpassungen besser zu gestalten. Dabei werden die Ergebnisse des Vorhersagemodells in den Arbeitsablauf der InsuranceSuite integriert.

bietet anhand von automatisierten Benachrichtigungen verbessertes Performance-Monitoring von Vorhersagemodellen. Außerdem wurden neue Funktionen für die Unterstützung des Imports von PMML (Predictive Model Markup Language)-kompatiblen Modellen in Guidewire Predictive Analytics ergänzt. SmartCOMM™ von Smart Communications™ skaliert die Kundenkommunikation von Versicherern, indem die Gestaltung, Verwaltung und Bereitstellung der Multi-Channel-Kommunikation optimiert wird. SmartCOMM™, laut CIOReview.com 2017 eine der 20 vielversprechendsten Versicherungstechnologien, legt die Kundenkommunikation vollständig in die Hände des Fachbereiches und ermöglicht es Versicherern, eine verbesserte Kundenerfahrung zu bieten, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und die IT- und Betriebskosten zu senken. SmartCOMM™ ist mit Guidewire ClaimCenter, PolicyCenter und BillingCenter integriert und kann als Teil einer Kernsystemtransformation direkt über Guidewire lizenziert werden. Das Supportteam von Guidewire bietet für das über Guidewire erworbene SmartCOMM™ den First Level Support. Dies führt zu einem optimierten Verfahren hinsichtlich Lizenzierung, Implementierung, Integration und der Wartung von SmartCOMM™, was eine schnellere Time-to-Market zur Folge hat; und Smart Communications™ ist bereits seit 2009 ein geschätzter PartnerConnect™ Solution-Partner von Guidewire. Insgesamt nutzen heute mehr als 60 Versicherer die Smart-Communications™-Lösungen in Kombination mit einem oder mehreren ihrer Guidewire Systeme. SmartCOMM™ von Smart Communications™ ist auf Deutsch derzeit in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügbar.

Über Guidewire InsurancePlatform

Die Guidewire InsurancePlatform™ kombiniert drei Elemente Kernprozesse, Datenmanagement und -analytik sowie digitale Lösungen. Alle drei Komponenten wirken zusammen, damit Versicherer schneller auf Veränderungen reagieren und mit ihren Kunden, Vermittlern und Mitarbeitern besser interagieren können.

Über Guidewire Software

Guidewire bietet Software, die Schaden- und Unfallversicherer dabei unterstützt, in einer Zeit des Wandels erfolgreich zu sein. Kernprozesse, Datenmanagement und -analytik sowie digitale Lösungen wir kombinieren drei Elemente in einer Technologieplattform, die es Versicherern ermöglicht, sich auf die rasanten Veränderungen einzustellen und mit ihren Kunden und Mitarbeitern besser zu interagieren. Mehr als 300 Schaden- und Unfallversicherer weltweit haben sich für Guidewire entschieden. Mehr Informationen finden Sie unter www.guidewire.com oder www.guidewire.de. Folgen Sie uns auch auf Twitter @Guidewire_PandC oder besuchen Sie uns auf XING Guidewire Software GmbH.

Über Smart Communications™

Smart Communications hilft den weltweit größten Unternehmen, ihre Kunden- und Geschäftskommunikation zu vereinfachen und zu verbessern. Im Jahr 2004 führte Smart Communications™ die neue Generation von Corporate-Compliance-Management (CCM)-Lösungen ein und bis heute ist das Unternehmen als einziger Anbieter einer Cloud-/Hybrid-Cloud-Lösung Marktführer im Leader-Quadranten von Gartner. Smart-Communications-Kunden verlassen sich auf das Team, das sich als einziges unabhängiges Unternehmen mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu 100% ausschließlich mit Enterprise CCM befasst. Kein Mitbewerber leistet so viel, um die Vorlagenverwaltung zu vereinfachen und legt derart viel Kontrolle in die Hände des Benutzers. Deshalb verlassen sich mehr als 300 globale Marken -viele in den weltweit am meisten regulierten Branchen auf das Unternehmen, um ihre Kommunikation zu skalieren. Smart Communications hat seinen Hauptsitz in London und betreut seine Kunden aus Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Lösungen, wie SmartCOMM™, SmartDX™, SmartCORR™ for Salesforce und SmartCaaS™ for Partner. Für weitere Informationen besuchen Sie www.scaletheconversation.com.

