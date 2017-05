PLOCHINGEN (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Cinven will offenbar einen zweiten Versuch unternehmen, den deutschen Industriekeramikhersteller Ceramtec an die Börse zu bringen. Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ob es zu einem Ausstieg von Cinven komme, sei ungewiss. Ein Verkauf könnte Ceramtec mit rund 2 Milliarden Euro bewerten, hieß es weiter. Derzeit würden mit den begleitenden Banken Morgan Stanley und Bank of America die verschiedenen Optionen wie Verkauf oder Börsengang geprüft.

Cinven hatte das Unternehmen mit Sitz im schwäbischen Plochingen 2013 für rund 1,5 Milliarden Euro übernommen. 2015 hatte der Finanzinvestor Kreisen zufolge schon einmal die Möglichkeiten eines Börsengangs durchgespielt, sich dann aber dagegen entschieden./nas/mne/fbr

