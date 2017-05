Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Laut einem heute veröffentlichten Ranking der International Congress and Convention Association (ICCA) zählt Den Haag bei den europäischen Städten zu den Top 50 unter den internationalen Kongressdestinationen. Darüber hinaus gehört es weltweit zu den 100 attraktivsten Kongressstädten.







(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/508400/ICCA_Member_Logo.jpg )







(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/508401/The_Conference_The _Hague_Logo.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/508401/The_Conference_The_Hague_Logo.jpg) )







(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508403/The_Hague.jpg )



Das ICCA Ranking unterstützt die Recherche von NBTC Holland Marketing welche gezeigt hat, dass Den Haag 2016 mit 135 ausgerichteten internationalen Kongressen einen Anstieg von 50% zu 2014 und 2015 verzeichnen konnte. "Die Kongressbranche ist extrem wichtig für Den Haag, und wir freuen uns außerordentlich über das neue Ranking", betonte Karsten Klein, stellvertretender Bürgermeister, Stadtrat für Wirtschaftsfragen von Den Haag. "Es ist Beweis dafür, dass Verbände das internationale Geschäftsklima, die etablierte Wissensinfrastruktur, die Top-Hotels und das erneuerte World Forum Convention Centre von Den Haag sehr schätzen."



Neben der großartigen Platzierung in den beiden Rankings meldet Den Haag für 2016 eine Rekordzahl von 13139 Kongressteilnehmern, die die Stadt besucht haben. Das Plus von mehr als 2000 Delegierten gegenüber 2015 ist Zeichen der herausragenden Veranstaltungsinfrastruktur der Stadt, die kontinuierlich verbessert wird.



"2016 haben wir unsere Marke neu aufgelegt und unsere Positionierung geschärft. Aber vor allem haben wir hart an dem Ausbau des Partnernetzwerks der Stadt gearbeitet, das den Veranstaltungssektor bedient", sagte Nienke van der Malen - van der Horst, Direktorin von The Hague Convention Bureau (THCB).



"Mit diesem Ansatz haben wir sehr gute Erfolge erzielt. Wir werden die strategischen Verbesserungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass Den Haag als internationale Kongressdestination noch attraktiver wird."



In 2017 und 2018 wird Den Haag verschiedene hochkarätige Kongresse mit hoher Schlagkraft ausrichten, beispielsweise den International Congress on Child Abuse and Neglect, die Cyber Security Week und den mit Spannung erwarteten One Young World Summit.



Weltweit liegt Den Haag zusammen mit Frankfurt auf dem 85. Platz und damit vor Kongressstädten wie Moskau, Bordeaux und Liverpool.



Das alljährlich erscheinende ICCA-Ranking hat wichtige Signalwirkung für den Kongressveranstaltungssektor weltweit. Mehr als 200 europäische und fast 400 internationale Städte werden nach der Anzahl der Tagungen und Veranstaltungen bewertet, die dort jedes Jahr ausgerichtet werden.



Hinweise an Redakteure



The Hague Convention Bureau



The Hague Convention Bureau (THCB) ist das offizielle Destinationsmarketingbüro für Den Haag und bewirbt Den Haag vornehmlich als Austragungsort für Geschäftsveranstaltungen.



http://www.theconferencethehague.com



OTS: The Hague Convention Bureau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126496 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126496.rss2



Pressekontakt: E: media@theconferencethehague.com T: +31-634870501