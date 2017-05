Eine boomende europäische Konjunktur, eine schwache in den USA, ein strategischer Bias für deutsche Aktien der Vertrauensverlust zeigt und, und, und. Viel kommt zusammen im Stimmungsbild. Hat Macron es nicht rumreißen können, Manfred Hübner von Sentix? Obwohl die Kurse in den letzten Wochen so stark in Deutschland und Europa gestiegen seien, ist keine Euphorie da(gewesen) und das Vertrauen schwinde mit zunehmenden Kursen, sagt Manfred Hübner von Sentix im Gespräch mit Antje Erhard. Hinzu kämen stärkste Sentix-Werte für die Euroland Konjunktur seit 2007 bzw 2008, eine schwache US-Konjunktur und ein regelrechter Einbruch der Beurteilung der Erwartungen: Die Konjunkturerwartungen der Investoren sanken für die USA von 20,3 (März) auf nur noch 5,3. Null bedeute Stagnation... Was heißt das für Aktien, Euro und Gold? Korrektur, das neue Wort des Monats?