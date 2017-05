Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Ryanair von 17,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Penelope Butcher erhöhte in einer Studie vom Montag ihre Prognosen für den Umsatz und die Durchschnittserlöse je Passagier der irischen Billigfluggesellschaft. Dabei berücksichtigte sie die erwarteten Marktanteilsgewinne in Deutschland und Rationalisierungspotenziale bei der Kapazität in Italien, Spanien und Irland./la/mis

ISIN: IE00BYTBXV33