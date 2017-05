Ein klarer Sieg für Emmanuel Macron. 66 % der Stimmen, das ist in Frankreich eher unüblich. Ein Sieg der Vernunft, nachdem im ersten Wahlgang am 27. April die Stimmzettel noch nach Vorlieben oder Ängsten bis Wut vergeben wurden. Liebe schlug bei der Stichwahl am 7. Mai dem "Neuling" nicht entgegen, dafür war die Stunde zu ernst. Stattdessen Vernunft ...

