ROUNDUP 2: Deutsche Konzerne schmieden Datenallianz gegen Google & Co

BERLIN - Mehrere große deutsche Konzerne wollen mit einer übergreifenden Daten-Plattform gegen die heutige Dominanz von US-Schwergewichten wie Google und Facebook ankämpfen. Mit dabei sind zunächst die Allianz, Axel Springer , Daimler , die Deutsche Bank mit der Postbank und der Kartendienst Here der deutschen Autobauer. Die Idee ist ein einheitlicher Zugang zu Online-Diensten. Die Umsetzung des Projekts stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden, schränkten die Partner am Montag ein.

ROUNDUP: Farbenhersteller Akzo Nobel lehnt auch drittes PPG-Übernahmegebot ab

AMSTERDAM - Der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel hat auch die dritte milliardenschwere Übernahmeofferte des US-Konkurrenten PPG Industries abgelehnt. Akzo Nobel habe eine eigene Strategie beschlossen, die ein guter Weg für Wachstum und langfristige Wertschaffung sei, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Diese liege im Interesse aller Aktionäre.

Begehrte US-Frequenzen: AT&T bekommt Konkurrenz bei Übernahme von Straight Path

GLEN ALLEN - Der US-Telekomriese AT&T bekommt Konkurrenz bei der geplanten Übernahme des kleineren Anbieters Straight Path Communications. Wie Straight Path am Montag mitteilte, hat ein nicht näher genannter Interessent ein Angebot über insgesamt rund 3,1 Milliarden US-Dollar vorgelegt. Entrichtet werden soll der Preis in Aktien. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll es sich bei dem potenziellen Käufer um den AT&T-Erzrivalen Verizon Communications handeln.

IPO/Kreise: Cinven nimmt erneut Börsengang für Ceramtec ins Visier

PLOCHINGEN - Der Finanzinvestor Cinven will offenbar einen zweiten Versuch unternehmen, den deutschen Industriekeramikhersteller Ceramtec an die Börse zu bringen. Die Überlegungen seien noch in einem frühen Stadium, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ob es zu einem Ausstieg von Cinven komme, sei ungewiss. Ein Verkauf könnte Ceramtec mit rund 2 Milliarden Euro bewerten, hieß es weiter. Derzeit würden mit den begleitenden Banken Morgan Stanley und Bank of America die verschiedenen Optionen wie Verkauf oder Börsengang geprüft.

Anwälte wollen Entschädigung für VW-Dieselkunden erstreiten

BERLIN - Im Diesel-Abgasskandal wollen weitere Rechtsanwälte per Klage auch für deutsche Volkswagen -Kunden eine Entschädigung erzwingen. "Offenbar will VW den Abgasskandal aussitzen und setzt darauf, dass Ansprüche der Kunden verjähren", sagte der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum von der Kanzlei Baum Reiter & Collegen am Montag in Berlin. Man setze deshalb nicht mehr nur auf einen Vergleich, sondern habe begonnen, Klagen vor deutschen Gerichten einzureichen, teilte Kanzleipartner Julius Reiter mit.

Bayer muss für Monsanto auf Saatgut-Marke verzichten

LEVERKUSEN/PRETORIA - Bayer muss im Zuge der Monsanto-Übernahme ein Teil seines eigenen Geschäfts abgeben. Denn die südafrikanische Wettbewerbsbehörde hat den Kauf des US-Saatgutkonzerns durch den deutschen Rivalen nur unter Auflagen genehmigt. "Bayer hat diesen Auflagen zugestimmt und prüft, wie die geforderten Veräußerungen bestmöglich umgesetzt werden können", erklärte ein Konzernsprecher am Sonntag auf Anfrage.

HHLA rechnet 2017 mit mehr Gewinn - Containerumschlag legt deutlich zu

HAMBURG - Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA blickt dank eines deutlichen Anstiegs des Containerumschlags optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Betriebsgewinn (Ebit) werde 2017 zwischen 140 und 170 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am frühen Freitagabend mit. Bisher hatte das Ziel bei 130 bis 160 Millionen Euro gelegen. Der Kurs der HHLA-Aktie legte in einer ersten Reaktion um gut zwei Prozent zu.

Morphosys liebäugelt mit Zweitnotierung in New York

PLANEGG - Das im Technolgiewerte-Index TecDax notierte Biotechnologie-Unternehmen Morphosys kann sich eine Zweitnotierung in den USA vorstellen. "Ein Dual Listing wäre schon möglich", sagte Finanzvorstand Jens Holstein der "Börsen-Zeitung" auf die Frage, ob die technologielastige US-Börse Nasdaq nicht der bessere Platz wäre. Holstein stellte gleichzeitig klar, dass Morphosys der Frankfurter Börse nicht den Rücken kehren werde: "Wir sind seit 1999 hier an der Börse. Deshalb ist das keine Frage."

Pfeiffer-Vacuum-Großaktionär Busch verlangt Vorsitz im Aufsichtsrat

FRANKFURT - Der Machtkampf beim Vakuumpumpen-Spezialisten Pfeiffer Vacuum geht in die nächste Runde: Der Rivale Busch, der die Übernahme anstrebt und bereits mehr als 30 Prozent der Anteile hält, verlangt den Vorsitz im Aufsichtsrat. "Als größter Einzelaktionär möchten wir angemessen im Aufsichtsrat vertreten sein", sagte Co-Geschäftsführer Sami Busch dem Magazin "Euro am Sonntag". "Wir sind interessiert, den Vorsitz mit einem Familienmitglied zu besetzen, um unser erhebliches Investment zu repräsentieren und als erfahrener Branchenkenner den Vorstand von Pfeiffer Vacuum konstruktiv zu unterstützen."

Siemens erhält Großauftrag aus Katar

ERLANGEN - Siemens wird in Katar auch weiterhin am Ausbau des landesweiten Stromnetzes mitwirken. Für 790 Millionen Euro hat das staatliche Energieversorgungsunternehmen Quatar General Water & Electricity den Technologiekonzern beauftragt, 35 Umspannstationen zu errichten. Das teilte das Unternehmen am Montag in Erlangen mit. Durch den Netzausbau soll der steigende Strombedarf der katarischen Bevölkerung gedeckt werden.

QSC kehrt in Gewinnzone zurück

FRANKFURT - Das Telekommunikationsunternehmen QSC ist im ersten Quartal wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Konzerngewinn betrug rund 600 000 Euro, nach einem Verlust von 100 000 Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

