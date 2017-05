Einen Tag nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein rechnet FDP-Chef Christian Lindner dort mit der Bildung einer Jamaika-Koalition. "Ich glaube, es gibt eine Richtungsweisung, wohin es in Kiel geht", sagte Lindner der "Bild".

"Eine Ampelkoalition mit Herrn Albig an der Spitze werden wir da eher nicht sehen!" Weiter nannte der FDP-Chef eine Zusammenarbeit mit den Grünen im Norden "interessant". Denn mit Robert Habeck habe die Partei dort "einen pragmatischen Grünen an der Spitze", so Lindner im "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen" (Montag). Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin sprach hingegen von voraussichtlich komplizierten Koalitionsgesprächen: "Das wird schwierig", sagte er der "Bild".