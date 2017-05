=== *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q, Kassel 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q, Duisburg *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Holzminden 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q, Würzburg 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q, Dettingen 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Köln *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz März Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +20,9 Mrd Euro zuvor: +21,0 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +26,5 Mrd Euro zuvor: +20,4 Mrd Euro *** 08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hannover 09:00 DE/Peter Hartz, PK zur Weiterentwicklung der Arbeitsmarktreform der Agenda 2010, Berlin 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, HV, München 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV, Bremen 10:00 DE/Aixtron SE, HV, Aachen 10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV, Karlsruhe 10:00 DE/Siltronic AG, HV, München 10:00 DE/Rheinmetall AG, HV, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung zur "Information des Parlaments zu Finanzmarktaufsicht und Deutsche Bahn" (bis 10.5.), Karlsruhe 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), PG zum Online-Handel, Düsseldorf 10:30 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Jahres-PK, Frankfurt 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 0,5 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q 17:35 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris 17:45 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 19:00 US/Fed, Rede von Boston-Fed-Präsident Rosengren (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Stern School of Business, New York *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q, Burbank 22:15 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2017 stimmberechtigt im FOMC), Dallas 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q, New York - DE/Sitzung Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 11.5.), Bad Muskau - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland und Südkorea geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2017 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.