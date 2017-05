LOS ANGELES, 8. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imperial Capital (http://www.imperialcapital.com/) Group LLC ("Imperial Capital") gab heute bekannt, dass man mit der Einstellung von Tom Champion, einem High-Yield-Vertriebs- und -Trading-Profi, sein Credit Sales- und Trading-Geschäft ausbauen möchte und eine neue Niederlassung in Stamford, Connecticut, eröffnet hat. Die Einstellung von Tom Champion und die Eröffnung einer Niederlassung in Stamford ermöglichen es Imperial Capital, weiter zu expandieren und seine Beziehungen zu institutionellen Kunden zu stärken.

"Wir heißen Tom Champion im Team von Imperial Capital willkommen und freuen uns darauf zu sehen, wie sich unsere Fähigkeiten mit seinen soliden Beziehungen und seinem Vertriebs-Know-how auf dem Gebiet des Kredit-Research ergänzen", sagte Tom Corcoran, President von Imperial Capital. "Imperial Capital ist einzigartig dafür positioniert, auf einem engen Arbeitsmarkt in Bezug auf Experten für festverzinsliche Anlagen Senior Credit Professionals anzuwerben, wodurch wir für die Betreuung institutioneller Anleger in den USA und Europa kontinuierlich erstklassige Profis zur Hand haben. Außerdem zementiert die Neueröffnung unserer Niederlassung in Stamford unsere Verpflichtung, unseren institutionellen Kunden besser zu dienen."

Tom Champion übernimmt bei Imperial Capital die Funktion des Managing Director. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung auf den Feldern Credit Sales und Trading. Tom Champion hat sein Büro in der Niederlassung Stamford und wird auch immer wieder Zeit in New York City verbringen. Vor seiner Tätigkeit bei Imperial Capital war Tom Champion Managing Director im Vertriebsbereich für Distressed Credit bei Stifel, Nicolaus & Company. Zuvor war er bei Knight Capital, RBS, CRT Capital, UBS, Chase und Citibank in ähnlicher Funktion tätig. Tom Champion begann seine berufliche Laufbahn bei Wertheim Schroeder & Company. Zudem hat Tom Champion den Titel eines Bachelor of Business Administration, den er an der University of Miami erwarb.

Die neue Niederlassung von Imperial Capital hat folgende Adresse: 1 Landmark Square, Suite 720, Stamford, CT 06901. Die Telefonnummer des Hauptsitzes ist +1 203-428-3300.

Über Imperial Capital LLC

Imperial Capital ist eine Investmentbank, die institutionellen Anlegern und mittelständischen Unternehmen eine einzigartig integrierte Plattform von umfassenden Services bietet. Institutionellen Anlegern bieten wir anspruchsvolle Vertriebs- und Handelsdienstleistungen. Unseren Mittelstandskunden steht eine breite Palette an Services in den Bereichen Investment-Banking-Beratung, Kapitalmärkte und Restrukturierung zur Verfügung. Gepaart mit der Analyse unserer Research- und Sales-and-Trading-Abteilungen bieten wir eine die Kapitalstruktur des Emittenten umfassende Investitionsanalyse, die Bankdarlehen, Schuldverschreibungen, den Hybrid/Bankkapitalmarkt (über unser ELP-Framework), Post-Reorg-Aktien, Ansprüche bei Sondersituationen sowie notierte und außerbörsliche Aktien einschließt. Unsere umfangreiche und integrierte Service-Plattform, unsere Expertise in der globalen Kapitalstruktur und unsere fundierten Branchenkenntnisse befähigen uns, unseren Kunden Recherche-gesteuerte Konzepte zu präsentieren und ihnen überlegene Leistungen in der Beratung und der Handelsausführung zu bieten. Wir erkennen unter allen Marktbedingungen schnell Chancen und können eine Erfolgsbilanz bei der kreativen, proprietären Lösungsfindung für unsere Kunden vorweisen. Imperial Capital hat drei Hauptgeschäftsbereiche: Investment Banking, Institutional Sales & Trading und Institutional Research. Weitere Informationen über Imperial Capital finden Sie unter www.imperialcapital.com (https://www.imperialcapital.com/).

Über Imperial Capital (International), LLP

Imperial Capital International wurde 2011 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Imperial Capital LLC mit einer Niederlassung im Zentrum von London. In Ergänzung zu den bestehenden Konzessionen für den Anleihenhandel von Imperial Capital erweitert Imperial Capital (International) LLP die Konzession von Imperial Capital auf den EWR. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen europäischen institutionellen Kunden Produkte aus dem gesamten Kredit- und Kapitalstrukturspektrum zu verkaufen.

Für weitere Informationen zu der 1997 gegründeten Imperial Capital LLC wenden Sie sich bitte an:

Mark Martis

Chief Operating Officer

+1 (310) 246-3674

mmartis@imperialcapital.com



Für weitere Informationen zu Imperial Capital (International) LLP wenden Sie sich bitte an:

Brian Robertson

Managing Director

+44 (0) 207 650 5401

brobertson@imperialcapital.com

