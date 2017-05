Paris - Nach seinem Triumph über die Rechtspopulistin Marine Le Pen muss Frankreichs künftiger Präsident Emmanuel Macron rasch die Weichen für eine handlungsfähige Regierung stellen. Angesichts der Parlamentswahlen in gut einem Monat steigt der Druck auf den Mitte-Links-Politiker, die tiefe Spaltung des Landes zu überwinden und einen überzeugenden Premierminister zu präsentieren. Allerdings gab es am Montag in Paris nur Spekulationen, wen Macron zum neuen Regierungschef küren könnte.

Der jüngste Präsident aller Zeiten will am kommenden Sonntag das Amt vom Sozialisten François Hollande übernehmen. Kurz danach muss die neue Regierung stehen. In der direkten Umgebung Macrons hiess es laut der Zeitung "Le Monde", die Frage des neuen Premiers sei ein "Tabuthema".

"Jetzt steht der schwierigste Teil an"

Der frühere konservative Präsident Nicolas Sarkozy sagte zu Macrons Wahl: "Wenn man sein Land liebt, kann man ihm nur das Beste wünschen. Ich weiss aus Erfahrung, dass jetzt der wirklich schwierige Teil ansteht."

Mit Spannung wird in den europäischen Hauptstädten erwartet, welchen neuen Kurs die Atommacht Frankreich in der Aussenpolitik unter Macron steuern wird. Dabei geht es auch darum, wie der 39-Jährige die durch den Brexit angeschlagene Europäische Union umbauen will. Macron will kurz nach seiner Amtsübernahme als erstes nach Berlin fliegen, um Kanzlerin Angela Merkel zu treffen. Merkel hatte am Sonntagabend mit Macron telefoniert und ihm eine enge Kooperation zugesichert.

Erleichterung über Macrons Sieg

Macron hatte nach seinem Erfolg vom Sonntag versucht, den Franzosen neues Selbstbewusstsein einzuimpfen. "Ich werde mit allen Kräften gegen die Spaltung kämpfen, die uns zermürbt und entmutigt", kündigte der Mitte-Links-Politiker nach seiner ...

