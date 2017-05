Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: CANCOM SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung CANCOM SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.06.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-08 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CANCOM SE München - ISIN DE0005419105 - - WKN541910 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 20. Juni 2017, 11:00 Uhr, *in der Alten Kongresshalle, Theresienhöhe 15 in 80339 München,* stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. *TAGESORDNUNG:* TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 1: und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die CANCOM SE und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB bzw. § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Sämtliche vorstehenden Unterlagen liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Erika-Mann-Straße 69, 80636 München, zur Einsicht der Aktionäre aus, sind unter der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.cancom.de/hauptversammlung/ zugänglich und werden in der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. Eine Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos erteilt und zugesandt. § 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der CANCOM SE ist im Hinblick auf diese Unterlagen nicht erforderlich. Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 wurde vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 23. März 2017 gebilligt und damit festgestellt. Ein Sonderfall nach § 173 AktG, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wenn der Vorstand und der Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor. TOP *Beschluss über die Verwendung des 2: Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016* Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 27.244.568,46 Euro wie folgt zu verwenden: a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von *0,50 Euro* je dividendenberechtigter Stückaktie: *8.183.765,50 Euro* b) Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen: *19.060.802,96 Euro* c) Vortrag auf neue Rechnung: *0,00 Euro*. Bei den angegebenen Beträgen für die Verwendung des Bilanzgewinns sind die 16.367.531 zur Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat vorhandenen, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit dem 01. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig. Die Auszahlung der Dividende erfolgt daher am 23. Juni 2017. TOP *Beschluss über die Entlastung des Vorstands 3: für das Geschäftsjahr 2016* Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen. TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des 4: Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr die Entlastung zu erteilen. TOP *Wahl des Abschlussprüfers und des 5: Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die *S & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Augsburg* zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen. TOP *Beschlussfassung über Wahlen von 6: Aufsichtsratsmitgliedern* Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats richtet sich gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 08. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (nachfolgend 'SE-VO'), § 17 Abs. 1 SE-Ausführungsgesetz (nachfolgend 'SEAG') in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied Roland Welzbacher hat das Registergericht München auf Antrag des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Beschlussfassung vom 27. März 2017 Herrn Martin Wild zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Martin Wild ist so lange Mitglied des Aufsichtsrats, bis dieser Mangel gemäß § 104 AktG durch eine ordentliche Wahl durch die Hauptversammlung behoben ist. Deshalb soll Herr Martin Wild durch die Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden. Das Aufsichtsratsmitglied Walter Krejci hat aus gesundheitlichen Gründen am 20. März 2017 sein Amt als Aufsichtsrat der CANCOM SE mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Durch Wahl eines neuen Mitglieds soll der Aufsichtsrat wieder auf seine satzungsgemäße Zahl von sechs Mitgliedern ergänzt werden. 1. Der Aufsichtsrat schlägt - entsprechend dem Vorschlag seines Nominierungsausschusses - vor, Herrn Martin Wild, Chief Digital Officer (CDO) der Media-Saturn-Holding GmbH, wohnhaft in Ingolstadt, für den Zeitraum von der Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Der Vorgeschlagene ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: - Mitglied des Aufsichtsrats der Digitales Gründerzentrum der Region Ingolstadt GmbH, Ingolstadt Zwischen Herrn Wild und dem Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne von Ziffer 5.4.1. des Deutschen Corporate Governance Kodex. 2. Der Aufsichtsrat schlägt - entsprechend dem Vorschlag seines Nominierungsausschusses - vor, Frau Marlies Terock, bis 31. Mai 2017 Direktorin der Personalabteilung (Director Human Resources) der CANCOM SE, ab dem 01. Juni 2017 selbstständige Managementberaterin im Bereich Informationstechnologie, wohnhaft in Overath, für den Zeitraum von der Beendigung dieser Hauptversammlung für die verbleibende Amtszeit von Herrn Walter Krejci, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen. Die Vorgeschlagene ist nicht Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG. Frau Terock ist bis zum 31. Mai 2017 Direktorin der Personalabteilung (Director Human Resources) der CANCOM SE und steht daher bis dahin in einer geschäftlichen Beziehung zur Gesellschaft im Sinne von Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Ab dem 01. Juni 2017 bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der vorgeschlagenen Kandidatin mehr zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär im Sinne von Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Aufsichtsrat hat sich bei den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass diese den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Die Wahlvorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat am 08. Dezember 2015 beschlossenen Ziele für seine Zusammensetzung. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern entscheiden zu lassen. Weitere Angaben zur Person und Eignung der Kandidaten finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse: http://www.cancom.de/hauptversammlung/ *TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG* 1. *GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE* Das Grundkapital der Gesellschaft ist

