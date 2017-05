Der Chemiekonzern AkzoNobel (ISIN: NL0000009132) hat auch das dritte Übernahmeangebot in Höhe von rund 26,9 Mrd. Euro durch den US-Konkurrenten PPG Industries abgelehnt. Das niederländische Unternehmen präsentierte einen eigenen Strategieplan, der im besten Interesse für die Aktionäre von AkzoNobel sein soll. So will der weltgrößte Farbenhersteller die Trennung vom Spezialchemiegeschäft innerhalb von 12 Monaten vollziehen. Darüber hinaus ist eine kräftige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...