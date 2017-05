In dieser Woche, am 10.05., wird Snap erstmals seit dem IPO Bilanz ziehen. Spannend wird vor allem, ob es Snap gelungen ist Anteile des 72 Milliarden Dollar Werbemarktes von Facebook und Alphabet zu gewinnen. Dazu Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.