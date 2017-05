Euro unter Druck - Sieg der Charttechnik

Einen Tag nach der Wahl in Frankreich wendet sich das Blatt. Wir sehen einen Euro unter Druck, der ziemlich exakt an einem prognostizierten Bereich die Richtung änderte. Als Trader am Forex Markt schaue ich vor allem auf das Devisenpaar EUR/USD und handle dies direkt. Ein paar Einblicke möchte ich hier veröffentlichen.

Die Vorgeschichte zur wichtigen Marke 1,10

Es gibt in der Tat eine Vorgeschichte. Denn ich hatte bereits vor zwei Wochen im Chartbild des EUR/USD eine Marke herausgearbeitet, die für einen Trade der höheren Zeitebene spannend ist. Die runde Marke von 1,10 - Analyse verlinkt hier, Chart als Rückblick:

Rückblich Tageschart aus Analyse April

Ende April stand der Tageschart noch um 1,09 und die 1,10 als für mich wichtige Marke kam näher. Darüber berichtet auch ein Trader auf Trading-Treff von mir unabhängig. Sie wurde in der vergangenen Woche gestreift und mit dem Sieg von Macron in Frankreich (neuer Präsident) auch überschritten. Der Markt startete also positiv in die Nacht nach der Wahl.

