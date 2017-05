Barclays hat das Kursziel für Ryanair vor den am 30. Mai anstehenden Geschäftsjahreszahlen von 17,50 auf 18,20 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Der Markt unterschätze die zu erwartenden Verbesserungen der Durchschnittserlöse der Billigfluggesellschaften in der Sommersaison, schrieb Analyst Oliver Sleath in einer Studie vom Montag. Die Aktie von Ryanair sei sein "Top Pick" unter den europäischen Billigairlines./ck/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0110 2017-05-08/15:59

ISIN: IE00BYTBXV33