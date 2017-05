Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta034/08.05.2017/15:30) - Da Vinci Luxury Gruppe hat wie Ende April angekündigt, einen Vertrag mit einem Hauptdistributor für 11 Länder abgeschlossen. Die Italienische Firma " Officine De Lusso srl. "Mit Sitz in Rom. http://www.officinedellusso.it ist eine auf den Vertrieb von Modeartikeln, insbesondere von Schuhen spezialisiertes Unternehmen. Der Hauptfokus liegt in 10 südamerikanischen Ländern und dem spanischen Markt. Es bestehen langjährige Geschäftsbeziehungen zu den wichtigsten Retailern in den entsprechenden Ländern. Manchester United hat eine weltweite Fanbasis die auch in den spanisch sprachigen Ländern sehr stark vertreten ist. Sämtliche Informationen über den Verein sind auch in spanischer Sprache verfügbar: www.espanol.manutd.com/ In der neuen Saison 2017/2018 erwarten wir ein signifikantes Ordervolumen von unserem neuen Vertriebspartner.



Bezüglich der anderen Märkte, insbesondere UK und USA werden derzeit konkrete Verhandlungen geführt. Insbesondere der USA Markt könnte mit dem Abschluss eines Vertrages mit einer US-amerikanischen Sportmannschaft, in Kombination mit einem exklusiven Vertriebspartner erschlossen werden. Zukünftige Sponsoring bzw. Lizenzdeals sollen im Rahmen der Umstrukturierung nur noch eingegangen werden, wenn gleichzeitig im jeweiligen Hauptabsatzmarkt eine entsprechende Garantieabnahmemenge eines starken Vertriebspartners vorliegt.



Eingeleiteten Neustrukturierung des Vertriebes Ein wesentlicher Punkt der im Januar 2017 eingeleiteten Neustrukturierung des Vertriebes bestand darin, das Vertriebsnetzausbau auch über externe Partner zu organisieren und nicht nur wie ursprünglich geplant, direkt mit eigenem Personal einzelne Reseller zu gewinnen Demzufolge wurden die Fixkosten auf ein Minimum reduziert. Die Maßnahmen zeigen nun auf der Kosten- sowie auf der Erlösseite erste positive Auswirkungen. Weiterhin ist beabsichtigt, die ManUtd. Kollektion zu verschlanken und das Marketing auf einzelne Modelle zu fokussieren. Ziel ist es, dass sich diese Modelle als Standardschuh für Manchester United Fans etablieren und damit sehr hohe Absatzzahlen erreicht werden.



Über Da Vinci Luxury AG:



Die Da Vinci Luxury AG (ISIN DE0005188304, WKN 518830) wurde 1999 gegründet und ist an der Berliner Börse notiert. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Konsumgütern sowie die Beteiligung an und die Verwaltung von Unternehmen der Konsumgüterbranche im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen für die verwalteten Unternehmen. Geplant ist die Etablierung einer Luxusmarkenholding für kleine- und mittelständige Unternehmen aus der Modebranche und anderen Luxusbereichen. Die Da Vinci Luxury AG investiert in Lifestyle-Produkte im Luxus-Segment mit Fokus auf Premiummarken mit attraktivem Wachstum, starker Dynamik und ungenutzten Potenzialen. Investitionen werden von sieben Partnern überwacht, die für die Bereiche Geschäftsentwicklung, Finanzen, Recht, Steuern und Personal verantwortlich sind. Die Steuerung und das Controlling der Investitionen erfolgt durch das Investment Team. Die Da Vinci Luxury Firmengruppe unterhält Niederlassungen in Berlin, Bologna, Mailand, Amsterdam, New York. Das Kerngeschäft besteht darin, Marken zu erwerben, und deren Rentabilität durch Finanzierungsoptimierung, innovative Marketingstrategien und der Nutzung von Synergien zu erhöhen. Die Marken-DNA der Da Vinci Luxury AG gründet sich auf Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit.



Aussender: Da Vinci Luxury AG Adresse: Rungestraße 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Hendrik Klein Tel.: +49 30 120 856 33 E-Mail: info@davinci-luxury.com Website: www.davinci-luxury.com



ISIN(s): DE0005188304 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



