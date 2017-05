München (ots) -



Das in München gegründete Start-up Unternehmen Mime et Moi hat ein patentiertes Hebelsystem entwickelt, durch das sich Schuhe mit wechselbaren Absätzen in Höhe, Form und Farbe austauschen lassen. Die erste Kickstarterkampagne im letzten Jahr verlief für die Gründer sehr erfolgreich und ermöglichte im ersten Schritt einen europaweiten Versand. Mit einer neu angelaufenen Kickstarterkampagne und neuen Schuhmodellen wirbt das Label nun für eine weltweite Auslieferung. Je nach Kampagnen- und Finanzierungserfolg sind im Rahmen von "Stretch Goals" weitere Schuhmodelle anvisiert.



Ready-to-change: der perfekte Begleiter für den ganzen Tag



Sieben Absätze, ein Schuh - dank der innovativen Funktion der Höhenverstellung, sind Mime et moi Schuhe der ideale Begleiter für den ganzen Tag. Die Absätze lassen sich in Höhe, Form und Farbe variabel austauschen und mühelos in jeder Handtasche verstauen.



Wechselabsätze für jeden Lifestyle



Klick-Heels von Mime et moi sind die Verwandlungskünstler. Zur Auswahl stehen drei Absatzhöhen zwischen 3 und 10 cm. Das neuartige patentierte Klick-System erlaubt dabei jede denkbare Kombination von Absatz und Schuh.



Handcraft meets Hightech



Mit Sinn für Schönheit, Tragekomfort und Funktionalität werden die Schuhe in einer ausgesuchten Manufaktur in Spanien gefertigt. Die Meister ihres Fachs arbeiten mit großer Präzision und Hingabe zum Detail nach den Regeln traditionellen Schuhhandwerks. Die Verstellung der Höhe stellt besondere Ansprüche an Schnitte, Leisten und Leder. Deshalb wird ausschließlich auf hochwertige Materialien und perfekte Passformen gesetzt, die einen hohen Tragekomfort gewährleisten.



