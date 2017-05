Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie der Deutschen Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) eine Aktienanleihe Protect (ISIN DE000DGP5DQ9/ WKN DGP5DQ) mit dem Basiswert Deutsche Post vor.Ein Rekordergebnis für 2016 und ein Rekordhoch für die Aktie - bei der Deutschen Post hätten die Analysten zuletzt einen positiven Newsflow gesehen. Auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche habe Vorstandschef Frank Appel zudem eine neue Kooperation bekannt gegeben. Zusätzlich zum weiter wachsenden Online-Handel würden sich dem Konzern künftig noch in einem anderen Bereich Wachstumschancen bieten.

