Philipp von Breitenbach (Sales Specialist) im Gespräch mit Sebastian Leben B.A. Die Stichwahl in Frankreich hat Macron gewonnen, so wie der Markt das gehofft und erwartet hatte. Ist das schon eingepreist und jetzt kommen Gewinnmitnahmen oder gibt es noch weiteres Potenzial nach oben? Wie geht es weiter mit Euro und Ölpreis? Was wird wichtig in dieser Woche? Jetzt das volle Interview hören: Offenlegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...