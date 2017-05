Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und die Türkei arbeiten nach den schweren Verstimmungen der vergangenen Monate an einer Normalisierung ihres Verhältnisses. Treibende Kraft dabei sollen die wirtschaftlichen Kontakte werden, wie bei einem Besuch des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in Berlin deutlich wurde. Es sei immer besser miteinander persönlich als übereinander zu reden, sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries nach einem Gespräch mit ihrem türkischen Amtskollegen. Das Hauptanliegen der Bundesregierung sei die Rückkehr der Türkei zu Rechtsstaatlichkeit. "Rechtsunsicherheit sei Gift für Investitionen", betonte die SPD-Politikerin.

In einem ersten Schritt soll nun eine gemeinsame Wirtschafts- und Handelskommission ihre Arbeit wieder aufnehmen. Anfang nächsten Jahres soll es eine große Wirtschaftskonferenz geben, kündigte Zypries an. In Kürze werden außerdem erste Gespräche auf Staats- und Unterstaatssekretärsebene das deutsch-türkischen Energieforum wieder mit Leben füllen.

Nach den beleidigenden Ausfällen gegen Deutschland von Staatschef Recep Tayyip Erdogan vor dem Referendum lastet derzeit die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel auf den Beziehungen zwischen Berlin und Ankara. Zypries und ihr Gast sprachen nach den Worten der Ministerin auch über den Fall. Sie habe deutlich gemacht, "dass es erforderlich ist, dass man ein ordentliches Verfahren macht", betonte sie.

Zeybekci warb um Verständnis für die Politik seines Landes nach dem Putschversuch im vergangenen Jahr. Die Justiz in der Türkei sei unabhängig, behauptete der Minister. "Unser Ziel ist es, die gleichen Standards (bei der Rechtsstaatlichkeit) wie die EU zu erreichen." Er sei dagegen, dass jemand in Haft komme, weil er eine andere Meinung habe. Zeybekci wird im Laufe des Tages noch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) treffen.

Deutschland ist der wichtigste Handelspartner für die Türkei. Wegen Terroranschlägen, dem gescheiterten Coup des Militärs und der autoritären Politik Erdogans halten sich die ausländischen Investoren sehr zurück. Außerdem besuchen viel weniger Touristen das einstige Urlaubsland.

