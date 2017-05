NEW YORK (Dow Jones)--Eher verhalten reagieren die US-Anleger am Montag auf den Sieg Emmanuel Macrons bei der französischen Präsidentschaftswahl vom Wochenende. Kurz nach Handelsbeginn gibt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent nach auf 20.987 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren ebenfalls je 0,1 Prozent.

Die Wahl Macrons zum neuen französischen Präsidenten war weithin erwartet worden und dürfte daher eingepreist gewesen sein. Zwar war der europafreundliche Macron genau der Sieger, den sich die Märkte gewünscht hatten, nun muss sich aber erst zeigen, inwieweit er seine geplanten Reformen durchsetzen kann.

Andere Impulse sind am Montag rar. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an, und Geschäftszahlen wurden eher von Unternehmen aus der zweiten Reihe vorgelegt. Auftritte der Präsidenten der US-Notenbankfilialen von St. Louis und Cleveland, James Bullard und Loretta Mester, setzen am Markt keine Akzente. Beide sind in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank.

Übernahmen im Blick

Das Interesse konzentriert sich daher - wie häufig an Montagen - auf einige geplante Unternehmenszusammenschlüsse. So hat der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel das 24,6 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des US-Konzerns PPG Industries zurückgewiesen. Akzo ist überzeugt davon, als unabhängiger Konzern seinen Aktionären eine bessere Wertentwicklung bieten zu können. PPG sinken um 0,7 Prozent. Akzo büßen in Amsterdam 2,4 Prozent ein.

Ferner steht Sinclair Broadcast Group, ein Betreiber von Fernsehsendern, angeblich kurz vor der Abgabe eines Übernahmegebots für Tribune Media. Laut informierten Personen will Sinclair 4 Milliarden Dollar für Tribune zahlen. Das wären 44 bis 45 Dollar je Aktie. Die Tribune-Aktie steigt um 4,2 Prozent auf 42 Dollar.

Im Luxusgütersektor übernimmt Coach die Handtaschenmarke Kate Spade für 2,4 Milliarden Dollar. Kate Spade verteuern sich um 8,2 Prozent und Coach um 7,6 Prozent.

Und schließlich wurde bekannt, dass Comcast und Charter Communications eine Partnerschaft im Mobilfunkgeschäft planen. An der Wall Street dürfte das Spekulationen anheizen, dass Comcast und Charter Communications möglicherweise gemeinsam für einen der großen Mobilfunkanbieter wie T-Mobile US oder Sprint bieten könnten. Charter Communications geben um 2 Prozent nach, während Comcast um 0,4 Prozent zulegen.

Gut kommen Zahlen und Ausblick von Newell Brands an. Die Aktie des Konsumgüterherstellers springt um über 11 Prozent nach oben. Der Kurs von Sysco sinkt um 1,6 Prozent. Das Unternehmen, das die Gastronomie mit Lebensmitteln beliefert, hat in seinem dritten Geschäftsquartal zwar den Umsatz stärker als erwartet gesteigert, dafür verfehlte aber das Ergebnis je Aktie den Analystenkonsens.

"Sell on News" auch am Devisenmarkt

Gewinnmitnahmen drücken den Euro zurück unter die Marke von 1,10 Dollar, die er in einer ersten Reaktion auf den Wahlsieg Macrons überwunden hatte. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung rund 1,0940 Dollar.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen leicht nach. Im Gegenzug steigt die Rendite zehnjähriger Titel um 1 Basispunkt auf 2,36 Prozent.

Der Goldpreis, der in der vergangenen Woche kräftig nachgegeben hatte, macht etwas Boden gut. Die Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.230 Dollar.

Erholungsansätze am Ölmarkt werden von Befürchtungen zunichte gemacht, dass die Fördermengenbegrenzung nicht verlängert wird, auf die sich die Mitglieder und Nicht-Mitglieder der Opec im November geeinigt hatten. Vertreter der betreffenden Staaten werden sich am 25. Mai in Wien treffen, um über eine Fortsetzung der Maßnahmen zu beraten.

Institutionelle Investoren scheinen diesbezüglich skeptisch: Hedgefonds und andere große Vermögensverwalter haben ihre Wetten auf einen steigenden Ölpreis in der vergangenen Woche deutlich zurückgefahren, wie aus Daten der Intercontinental Exchange hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden. Dazu kommt, dass der sinkenden Opec-Fördermenge eine verstärkte Ölförderung in den USA gegenübersteht. In den vergangenen Wochen wurden mehr und mehr vorübergehend stillgelegte Ölbohranlagen wieder in Betrieb genommen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sinkt um 0,1 Prozent auf 46,55 Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.986,79 -0,10 -20,15 6,19 S&P-500 2.397,67 -0,07 -1,62 7,09 Nasdaq-Comp. 6.097,22 -0,06 -3,53 13,27 Nasdaq-100 5.646,01 0,00 -0,08 16,09 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,33 2,0 1,31 12,4 5 Jahre 1,89 0,8 1,88 -3,6 7 Jahre 2,17 0,5 2,16 -7,8 10 Jahre 2,36 1,1 2,35 -8,3 30 Jahre 3,00 1,2 2,99 -7,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0943 -0,38% 1,0985 1,0984 +4,1% EUR/JPY 123,32 -0,42% 123,84 123,77 +0,3% EUR/CHF 1,0895 +0,29% 1,0863 1,0856 +1,7% EUR/GBP 0,8451 -0,26% 0,8473 1,1795 -0,9% USD/JPY 112,68 -0,06% 112,75 112,66 -3,6% GBP/USD 1,2950 -0,12% 1,2965 1,2958 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,55 46,6 -0,1% -0,05 -18,0% Brent/ICE 49,18 49,1 +0,2% 0,08 -16,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.229,80 1.228,22 +0,1% +1,59 +6,8% Silber (Spot) 16,29 16,34 -0,3% -0,05 +2,3% Platin (Spot) 912,35 913,60 -0,1% -1,25 +1,0% Kupfer-Future 2,48 2,52 -1,7% -0,04 -1,4% ===

