Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Eon vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal-weight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte sich im Jahresvergleich um 32 Prozent reduziert haben, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Montag. Sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien sollten die Margen im Privatkundengeschäft zurückgegangen sein. Zudem könnte sich das wärmere Wetter in Europa insgesamt als Belastung erwiesen haben./la/tih

ISIN: DE000ENAG999