FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 5. Mai 2017 verringert. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 12,977 (Vorwoche: 14,957) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 10,767 (14,079) Milliarden Euro und die Bestände an Unternehmensanleihen um 1,152 (1,218) Milliarden. Bei Covered Bonds kam es zu einem Anstieg der Bestände um 1,965 (0,260) Milliarden Euro. Der Bestand an Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) sank um 0,007 Milliarden Euro, nachdem er in der Vorwoche um 0,600 Milliarden abgenommen hatte.

May 08, 2017

