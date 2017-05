Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources går ut med måldatum för offentliggörande av finansiellt resultat för första kvartalet 2017 och erbjuder konferenssamtal

TORONTO, 8 MAJ 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) meddelade idag att dess finansiella resultat för det första kvartalet 2017 kommer att offentliggöras efter börsstängning den 10 maj 2017 och följas av ett konferenssamtal för investerare och analytiker med Mark Sander, Mandalays President och Chief Executive Officer, den 11 maj 2017 klockan 08:00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta med följande uppringningsnummer:

Deltagarnummer: +1 (201) 689-8341 Deltagarnummer (avgiftsfritt): +1 (877) 407-8289 Konferens-ID: 13661457

En repris av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig fram till den 25 maj 2017 klockan 23:59 (Toronto-tid), vilken man kommer åt med följande uppringningsnummer:

Encore avgiftsfritt uppringningsnummer: +1 (877) 660-6853 Encore-ID: 13661457

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och har produktionstillgångar i Australien, Chile och Sverige samt ett utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och på att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt framskridet utvecklingsskede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

För mer information:



Mark Sander

President och Chief Executive Officer



Greg DiTomaso

Director of Investor Relations



Kontakt:

+1.647.260.1566

