Liebe Leser,

wer Adidas-Aktien im Depot hat, kann sich freuen: Alleine in den vergangenen drei Monaten hat der Kurs rund 25% zugelegt. Auf Jahressicht sind es über +62%. Den Gesamtmarkt hat die Aktie damit deutlich schlagen können. Rückendeckung für die starke Performance haben die jüngsten Quartalszahlen von Adidas gegeben. Die Eckdaten sehen so aus: Im ersten Quartal hat Adidas die Umsätze von 4,769 Mrd. Euro auf 5,671 Mrd. Euro steigern können. Das ist ein beachtliches Plus von 19% ...

