Peking (ots/PRNewswire) - Deer Jet und die HNA Hospitality Group, zwei Branchenführer des Hotel- und Gastgewerbes im gehobenen Segment, haben soeben ein gemeinsames Belohnungsprogramm für Reisende aus aller Welt gestartet.



Ab dem 8. Mai 2017 können Kunden bei diversen Dienstleistungen und Produkten der beiden Unternehmen Punkte sammeln und einlösen. Fluggäste von Deer Jet können z. B. für ihre Punkte kostenlose oder preisreduzierte Übernachtungen in einem Hotel ihrer Wahl von der HNA Hospitality Group erhalten. Des Weiteren steht Kunden über das Treueprogramm eine breitere Auswahl an Produkten zur Verfügung, die sie im Austausch zu ihren Belohnungspunkten erwerben können.



Die HNA Hospitality Group ging bereits im August 2014 mit ihrem ersten Belohnungsprogramm an den Start, mit dem sie die Treue eines ausgewählten Kundenstamms belohnte und weltweiten Geschäftsreisenden außerordentliche Dienstleistungen im Hotel- und Gastgewerbe anbot. Das Belohnungsprogramm der Hotelgruppe ist bereits mit anderen Vergünstigungssystemen der HNA Group verknüpft, die von Fluggesellschaften und Reisebüros angeboten werden, so z. B. der 7-Sterne-Fluglinie Hainan Airlines.



Seit 1995 revolutioniert Deer Jet das Reiseerlebnis. Es ist nicht nur das erste Privatjet-Unternehmen in China, sondern verbessert Erlebnisse auch unter dem Motto "Reisen soll eine Kunst sein", womit es die höchsten Auszeichnungen der Branche erhielt, u. a. den Titel als "bestes Privatjet-Unternehmen der Welt". Zu den Stammkunden von Deer Jet zählen Staatsoberhäupter, Unternehmer, Prominente und Königshäuser aus verschiedenen Ländern.



Im September 2016 nahm Deer Jet den ersten 787 Dream Jet der Welt in ihre Flotte auf. Dieses Flugzeug ist die fortschrittlichste Maschine auf dem Markt. Sie bietet einen unvergleichlichen Flugkomfort. Mit dem 787 Dream Jet hat Deer Jet zudem ein neues Reisemodell ins Leben gerufen, das sie als "Traumreisen" bezeichnen. Das erste Reisepaket dieser Art heißt "Traumreise von Hongkong nach Tahiti". Es enthält einen Hin- und Rückflug ohne Umstieg an Bord des 787 Dream Jets sowie 7 Übernachtungen in der exklusiven Präsidentensuite vom St. Regis Bora Bora Resort.



Dieses gemeinsame Belohnungsprogramm soll Reiseerlebnisse verbessern und bietet Mitgliedern einen wertvollen, weltweiten Zugang zu einer breiten Palette an exklusiven Dienstleistungen und Produkten. Deer Jet plant bereits, das gemeinsame Belohnungsprogramm auf weitere internationale Hotelketten auszudehnen.



Deer Jet ist das Luxus-Reiseunternehmen der HNA Group, das für den besten Service an Bord von Privatjets steht und eine chinesische Lifestyle-Marke von Weltklasse aufbaut.



Foto: http://photos.prnasia.com/prnh/20170508/1845228-1-a



Foto: http://photos.prnasia.com/prnh/20170508/1845228-1-b



Pressekontakt: Dan Feng +8618610131198 danfeng@hnair.com