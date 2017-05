Baden-Baden (ots) - Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/08.05.2017



23.00 (VPS 22.59) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße



Dienstag, 06. Juni 2017 (Woche 23)/08.05.2017



02.55 (VPS 02.54) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH)



Freitag, 09. Juni 2017 (Woche 23)/08.05.2017



00.10 So lacht der Südwesten



Erstsendung: 04.10.2016 in SWR/SR



Freitag, 09. Juni 2017 (Woche 23)/08.05.2017



04.40 So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 04.10.2016 in SWR/SR



Dienstag, 13. Juni 2017 (Woche 24)/08.05.2017



23.00 (VPS 22.59) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße



Dienstag, 13. Juni 2017 (Woche 24)/08.05.2017



03.10 (VPS 03.09) SWR3 Comedy Festival - Lachen an der Weinstraße (WH)



Donnerstag, 15. Juni 2017 (Woche 24)/08.05.2017



23.40 (VPS 23.45) Giganten des Meeres - Kreuzfahrtschiffe Erstsendung: 03.10.2016 in NDR



01.10 (VPS 01.15) Verrückt nach Meer Leinen los in Costa Rica Dokumentationsserie Deutschland 2016 Erstsendung: 25.11.2016 in Das Erste



02.00 (VPS 02.05) Verrückt nach Meer Wellenrauschen im Pazifik Dokumentationsserie Deutschland 2016 Erstsendung: 28.11.2016 in Das Erste



02.50 Verrückt nach Meer



Viel Lärm im Stillen Ozean Dokumentationsserie Deutschland 2016 Erstsendung: 29.11.2016 in Das Erste



03.35 (VPS 02.55) Der Reise-Check: Traumschiffe im Mittelmeer Mit Susanne Gebhardt Erstsendung: 11.04.2016 in Das Erste



04.20 (VPS 04.25) Der Traumschiff-Mann - Abenteuer auf hoher See Erstsendung: 15.11.2013 in SWR RP



04.50 (VPS 04.55) Captain Cook auf Kreuzfahrt Erstsendung: 05.08.2012 in Das Erste



05.20 (VPS 05.25) ARD-Themenwoche: "Woran glaubst du?" Segen auf See Eine Kreuzfahrt mit Pfarrerin Erstsendung: 27.06.2015 in RBB



05.50 Segeln vor Sardinien



Erstsendung: 28.08.2011 in SWR/SR



(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)



Freitag, 16. Juni 2017 (Woche 24)/08.05.2017



01.40 So lacht der Südwesten



Erstsendung: 11.10.2016 in SWR/SR



Freitag, 16. Juni 2017 (Woche 24)/08.05.2017



04.40 So lacht der Südwesten (WH) Erstsendung: 11.10.2016 in SWR/SR



