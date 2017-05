Unterföhring (ots) - - Juventus Turin - AS Monaco am Dienstag, das Stadtderby Atlético Madrid - Real Madrid am Mittwoch live bei Sky



- Sky Experte Ottmar Hitzfeld am Dienstag, Lothar Matthäus am Mittwoch zu Gast im Studio



- UEFA Europa League: Olympique Lyon - Ajax Amsterdam und Manchester United - Celta Vigo am Donnerstagabend live



- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket flexibel und ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Mit souveränen Siegen in den Halbfinal-Hinspielen der UEFA Champions League sind die Favoriten ihrer Rolle mehr als gerecht geworden. In den Rückspielen stehen beide Außenseiter nun vor scheinbar unlösbaren Aufgaben.



Die AS Monaco muss am Dienstag in Turin das 0:2 vom vergangenen Wochenende wettmachen. Juventus hat im gesamten bisherigen Wettbewerb erst zwei Gegentore kassiert - einschließlich des Hinspiels in Monte Carlo musste Gianluigi Buffon in fünf Spielen in der K.-o.-Runde noch kein Mal hinter sich greifen. Ob die Offensive der Monegassen das Unmögliche möglich macht, können Fußballfans am Dienstagabend nur bei Sky live sehen. Sky Experte Ottmar Hitzfeld und Moderator Michael Leopold berichten ab 20.15 Uhr live.



Vor einer wohl noch größeren Aufgabe steht am Mittwochabend Atlético Madrid gegen den großen Rivalen Real. Wenn der Einzug ins Finale der Königsklasse zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren gelingen soll, muss das Team von Diego Simeone ein 0:3 wettmachen. Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann stimmen die Zuschauer ab 20.15 Uhr auf das Derbi madrileño ein.



Neben der Entscheidung darüber, welche beiden Vereine in Cardiff um den größten Titel im europäischen Vereinsfußball spielen, werden am Donnerstagabend auch die beiden Teilnehmer des Finals der UEFA Europa League ermittelt. Ab 21.00 Uhr überträgt Sky die Halbfinal-Rückspiele zwischen Olympique Lyon und Ajax Amsterdam sowie zwischen Manchester United und Celta Vigo live. Beide Begegnungen zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.



Dienstag:



20.15 Uhr: Juventus Turin - AS Monaco *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



Mittwoch:



20.15 Uhr: Atlético Madrid - Real Madrid auf Sky Sport 1 HD



Donnerstag:



21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD



21.00 Uhr: Manchester United - Celta Vigo auf Sky Sport 4 HD und Sky Sport UHD



21.00 Uhr: Olympique Lyon - Ajax Amsterdam *exklusiv* auf Sky Sport 5 HD



