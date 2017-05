Bad Marienberg - Der Bund und das Land Berlin haben am heutigen 8. Mai 2017 einen neuen Hauptstadtfinanzierungsvertrag unterzeichnet, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dieser schafft für den Zeitraum von 2018 bis 2027 klare finanzielle Perspektiven und trägt dazu bei, die Entwicklung Berlins als sichere und attraktive Hauptstadt zu fördern.

Den vollständigen Artikel lesen ...