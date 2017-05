FMW-Redaktion

Die Air Berlin-Aktie ist nach einem Plus von fast 20% am Freitag heute um weitere 14% gestiegen auf jetzt 0,80 Euro pro Aktie. Das ist doch was. Die Spekulation vom Freitag, dass der Laden von der Lufthansa gekauft wird, lebt weiter. Und sie ist mehr als konkret nach den Aussagen des Lufthansa-Chefs, dass "es da noch drei Dinge aus dem Weg zu räumen gäbe". Wer so redet, der will kaufen! Aber Vorsicht. Der Kursanstieg der Air Berlin-Aktie ist eine Nummer auf wackligem Boden. Denn obwohl die prozentualen Anstiege von Freitag und heute beeindruckend sind, so sollte man doch nicht vergessen, dass es sich hierbei fast schon um einen Penny Stock handelt.

Heute wurden heute gerade mal 1,5 Millionen Aktien gehandelt bei einem Kurs von zuletzt 0,80 Euro. Also gab es grob gesagt heute ein gesamtes Handelsvolumen in der Aktie von gerade mal 1,2 Millionen Euro! Da kann schon ein einzelner Fonds mit einer halbwegs normalen Ordergröße ...

