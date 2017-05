Mainz (ots) -



"Eröffnung der Wiener Festwochen 2017": Am Freitag, 12. Mai 2017, 21.20 Uhr, überträgt 3sat das öffentliche Konzert vom Wiener Rathausplatz live in seinem Programm. Der neue Intendant Tomas Zierhofer-Kin ist erstmals für die Ausrichtung der Wiener Festwochen verantwortlich und präsentiert dort bis zum 18. Juni aktuelle Bühnenkunst: 44 Produktionen aus 28 Ländern - von Performances über Musiktheater bis zu Schauspiel und Tanz.



Die österreichische Song-Contest-Siegerin Conchita führt als Conférencieuse durch den Abend. Zu hören ist eine bunte Mischung aus Gypsy Jazz, Soul und Spoken Word Poetry. Auf der Bühne begegnet Conchita gemeinsam mit den Wiener Symphonikern in musikalischen Duetten Künstlern und Künstlergruppen wie Harri Stojka, Lylit, MoZuluArt, der Band "Molden/Resetarits/Soyka/Wirth", Russkaja sowie Yasmo & die Klangkantine.



"Wenn wir 2017 von einem Neubeginn sprechen, dann soll dieser aus dem Geist und der Geschichte der Wiener Festwochen entwickelt werden und ihrer historisch wichtigen Rolle als Motor für Kulturleben und Gesellschaft gerecht werden. (...) Die Wiener Festwochen wollen kein Hochglanz-Festival sein, sondern vielmehr Kunst als einen Prozess begreifen, der im Erschaffen temporärer Ground Zeros neue Solidarität ermöglicht und zum Probierfeld einer Gesellschaft der Zukunft wird", so Tomas Zierhofer-Kin über seine Zielsetzung als neuer Intendant.



