Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US2381084019 Dataram Corp. 08.05.2017 US2381085008 Dataram Corp. 09.05.2017 Tausch 4:1

US45857P6088 InterContinental Hotels Group PLC 08.05.2017 US45857P7078 InterContinental Hotels Group PLC 09.05.2017 Tausch 47:45

CA8807971053 Teranga Gold Corp. 08.05.2017 CA8807972044 Teranga Gold Corp. 09.05.2017 Tausch 1:1

US27032D2053 Earthstone Energy Inc. 08.05.2017 US27032D3044 Earthstone Energy Inc. 09.05.2017 Tausch 1:1

AU000000SIP6 Sigma Healthcare Ltd. 08.05.2017 AU000000SIG5 Sigma Healthcare Ltd. 09.05.2017 Tausch 1:1