Hannover - Nachdem der Ölpreis in den vergangenen Wochen seinen Abwärtstrend fortgesetzt hat, erreichte er zu Beginn des Monats Mai ein Fünfmonatstief, so die Analysten der Nord LB.Mit einem etwas stärkeren Start in die Kalenderwoche 19 notiere die Marke WTI nun bei USD 46,13 und das Nordseependant Brent bei USD 49 pro Barrel. Weiterhin würden die von den OPEC- und Partnerländern eingegangenen Produktionseinschnitte durch die steigende US-Produktion konterkariert. Der US-Rigcount sei nach Baker Hughes im vergangenen Monat auf nun 877 Zähler geklettert. Um ihr weiteres Vorgehen zu bestimmen, würden sich die Ölminister der OPEC am 25. Mai in Wien treffen.

