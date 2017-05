SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz präsentiert seine Wirtschaftsagenda. Er klingt dabei wie Sigmar Gabriel mit Würselen-Akzent - und liefert eine Distanzierung von Rot-Rot-Grün, die keine ist.

Martin Schulz steht nun schon gut fünfzehn Minuten am Pult, als er seinen beliebtesten Kunstgriff als Redner anwendet. Der SPD-Kanzlerkandidat schöpft oft und gerne aus dem eigenen Erleben, aus ergreifenden Begegnungen und Erinnerungen. Diesmal aber geht es nicht um einen Arbeiter oder einen Altenpfleger, den er auf seiner Deutschlandreise als Wahlkämpfer getroffen hat, es geht - nur um ihn. Genauer gesagt: Um seine Karriere vor der Politik, als er Buchhändler in Würselen war.

"Ich habe erlebt, was es heißt, Unternehmer zu sein", sagt Schulz. Er erzählt von den Zweifeln, ob man morgen noch öffnen kann, den Sorgen vor drückenden Kredittranchen, vom Glück eines guten Jahresabschlusses, den schlaflosen Nächten. In der Berliner IHK-Zentrale ist es jetzt ganz still. Schulz hat, was er will: die volle Aufmerksamkeit des Saals.

Er wolle, sagt er dann weiter, niemals von sich behaupten, mit der reichen Erfahrung der Anwesenden konkurrieren zu können. Ein doppelt schlauer Satz ist das. Erstens, weil er den SPD-Mann gegen den naheliegenden Vorwurf schützt, er wolle aus seiner analogen Buchhändler-Zeit in den Achtzigern noch Lehren für die globalisierte Wirtschaftswelt des 21. Jahrhunderts ableiten.

Und zweitens, weil er in den Köpfen der Zuhörer trotzdem das Bewusstsein dafür schafft, dass hier tatsächlich einmal jemand, der Bundeskanzler werden will, einer der ihren und unternehmerisch tätig war. Was man schließlich von der amtierenden Bundeskanzlerin nicht sagen kann.

Die Rede vor der Verbandselite in der Hauptstadt an diesem Montag war Schulz' erste große wirtschaftspolitische Rede als Kanzlerkandidat. Sie sollte die Lücken füllen, die der Gerechtigkeits-Genosse Martin bislang offen gelassen hat, und endlich einen Wirtschaftspolitiker Schulz offenbaren, der über die Fähigkeiten verfügt, den Exportweltmeister zu regieren. Es ist nicht zuletzt auch der Tag nach der desaströsen Wahl in Schleswig-Holstein, ...

