Die Wall Street reagiert kaum auf die Frankreich-Wahlen. Sie verliert leicht, es reicht immerhin für zwischenzeitliche Bestmarken beim S&P-500 und Nasdaq. Apple springt nach einem Lob Warren Buffetts auf ein Rekordhoch.

Nach der Präsidentenwahl in Frankreich hat sich auch an den US-Börsen Ernüchterung breitgemacht. Der Sieg des europa- und reformfreudigen Politikers Emmanuel Macron sei erwartet worden und bereits weitgehend in den Kursen eingepreist, sagte Analyst Andre Bakhos des Anlageberaters Janlyn Capital. "Anleger sind jetzt vorsichtig und warten die nächsten Handelsimpulse erst einmal ab." Macron hatte sich bei der Wahl am Sonntag gegen seine rechtsextreme Widersacherin Marine Le Pen durchgesetzt. Sein Sieg wurde in Umfragen erwartet.

Der

