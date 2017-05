Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts037/08.05.2017/16:50) - Qatar Airways wurde gestern als offizieller Partner und offizielle Fluggesellschaft der FIFA als Teil eines Sponsoring-Pakets bis 2022 vorgestellt. Zu den von Qatar Airways gesponserten Veranstaltungen gehören der FIFA Confederations Cup 2017, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, die FIFA Club-Weltmeisterschaft, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und die FIFA WM 2022 in Katar. Als offizieller Partner der FIFA wird Qatar Airways bei den nächsten zwei FIFA-Weltmeisterschaften umfangreiche Marketing- und Branding-Rechte haben. Pro Turnier wird eine Reichweite von mehr als zwei Milliarden Menschen erwartet. Die Fluggesellschaft wird auch bei Wettkämpfen wie der FIFA U-20-Weltmeisterschaft, der FIFA-Futsal-Weltmeisterschaft und dem FIFA Interactive World Cup, dem weltweit grössten Online-Gaming-Turnier, sichtbar präsent sein. Die heutige Ankündigung folgt der Sponsoring-Strategie von Qatar Airways, die auf grosse Sportvereine und Veranstaltungen rund um den Globus setzt. Dazu gehören neben langjährigen Sponsorings von Qatar Total und ExxonMobil Tennisturnieren auch Partnerschaften mit dem FC Barcelona und Saudi-Arabiens Al-Ahli FC, die Formel-E-Rennen in Paris und New York sowie die UCI Road World Championship. Diese fand zuletzt in Doha, Katar, statt. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker verkündete: "Qatar Airways versteht, welche weitreichende und bindende Wirkung der Sport entfaltet, um Menschen im Sinne des fairen Wettbewerbs zusammenzubringen. Als Dachverband des weltweit beliebtesten Sportturniers, der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, verkörpert die FIFA die Popularität des Fussballs und ist damit ein passender Partner für Qatar Airways." Die Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ist eine Vereinigung des schweizerischen Rechts, die 1904 gegründet wurde und in Zürich ansässig ist. Sie hat 211 Mitgliedsverbände und das in ihrer Satzung verankerte Ziel, kontinuierlich den Fussball zu optimieren. Hochaufgelöstes Bildmaterial: http://www.flickr.com/photos/qatarairways/sets/72157680326057124 Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle: panta rhei pr gmbh Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch +41 44 365 20 20 http://www.pantarhei.ch/index.php/de/medien/kunden/items/qatar-airways.html Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com Über Qatar Airways Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 20. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 195 Flugzeugen, die über 150 Ferien- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Qatar Airways wurde bereits dreimal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde die Airline mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste Business Class Airline Lounge und das beste Airline Service Personal im Nahen Osten ausgezeichnet. Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14'250 An- und Abflügen täglich. Im Jahr 2015 hat Qatar Airways Oryx One, eine erweiterte Benutzeroberfläche ihres interaktiven Entertainment-Systems an Bord, veröffentlicht. Dadurch wird das Angebot an Filmen und TV-Shows auf bis zu 3000 Optionen ausgeweitet. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem B787 Dreamliner, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben. Qatar Airways Cargo ist das drittgrösste Luftfrachtunternehmen der Welt. Es beliefert über den Knotenpunkt Doha mehr als 50 exklusive Frachtziele und bedient mit 195 Flugzeugen weltweit mehr als 150 wichtige Geschäfts- und Freizeitdestinationen. Die Cargo-Flotte umfasst momentan acht Airbus 330F, zehn Boeing 777 Frachter und zwei Boeing 747 Frachter. In der Schweiz fliegt Qatar Airways seit 2004 den Flughafen Zürich an. Im Juni 2007 ist die Destination Genf hinzugekommen. Die Verbindungen werden täglich angeboten. Zudem wird der Flughafen Basel zweimal wöchentlich von Qatar Airways Cargo angeflogen. Mit dem "Pharma Express" werden die wichtigen pharmazeutischen Industriestandorte Basel und Brüssel mit der Welt verbunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website http://www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube. Bilder zu Qatar Airways finden Sie unter: http://www.qatarairways.com/corporateimages (Ende) Aussender: panta rhei pr gmbh Ansprechpartner: Reto Wilhelm Tel.: +41 71 410 01 01 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170508037

