FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 CH: Adecco Q1-Zahlen 07:00 D: Commerzbank Q1-Zahlen (10.30 h Call) 07:00 D: Fraport Q1-Zahlen 07:00 D: K+S Q1-Zahlen 07:00 D: Hamborner Reit Q1-Zahlen 07:00 N: Aker Solutions Q1-Zahlen 07:30 D: Symrise Q1-Zahlen 07:30 D: Deutz Q1-Zahlen 07:30 D: Eon Q1-Zahlen 07:30 D: Gea Group Q1-Zahlen (endgültig) 07:30 D: ElringKlinger Q1-Zahlen (15.30 h Call) 07:30 D: Koenig & Bauer AG Q1-Zahlen 07:30 D: Uniper Q1-Zahlen (10.45 h Call) 07:30 D: Eon Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 D: Munich Re Q1-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 GB: Dialog Semiconductor Q1-Zahlen 08:00 D: Industrieproduktion 03/17 08:00 D: Exporte 3/17 08:00 D: Zalando Q1-Zahlen (endgültig) 08:00 D: Deutsche Beteiligungs AG Q1-Zahlen 08:30 D: Continental Q1-Zahlen 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 03/17 10:00 CH: Kuehne & Nagel Hauptversammlung 10:00 D: Intershop Communications AG Hauptversammlung, Jena 10:00 D: EnBW Hauptversammlung, Karlsruhe 10:00 D: Siltronic Hauptversammlung, München 10:00 D: Rheinmetall Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: Aixtron Hauptversammlung, Aachen 10:00 D: Telefonica Deutschland Hauptversammlung, München 10:00 D: CTS Eventim Hauptversammlung, Bremen 10:30 D: Bafin Jahres-Pk, Frankfurt 11:00 D: Würth Bilanz-Pk, Stuttgart 17:45 F: EdF Q1 Umsatz 17:55 I: Mediaset Q1-Zahlen 19:00 USA: Rede von Fed's Rosengren in New York 22:05 USA: Walt Disney Q2-Zahlen 22:05 USA: News Corp Q2-Zahlen 22:15 USA: Rede von Fed's Kaplan in Dallas 22:20 USA: NVIDIA Corp Q1-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: windeln.de Q1-Zahlen D: Alstria Office Reit AG Q1-Zahlen D: Patrizia Immobilien Q1-Zahlen I: Banca Generali Q1-Zahlen USA: Electronic Arts Q4-Zahlen SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Dürfen Bausparkassen in der Darlehensphase eine Kontogebühr kassieren? - BGH verhandelt über Klage von Verbraucherschützern 10:30 D: Pk Handelsverband Deutschland zur Entwicklung des Online-Handels Der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp und der IFH-Geschäftsführer Kai Hudetz berichten über aktuelle Entwicklungen im Online-Handel, Düsseldorf 12:00 D: Entscheidung Landgericht Berlin "VG Media GmbH ./. Google Inc." zum Leistungsschutzrecht (LSR) für Verleger, Berlin D: 7. Tagesspiegel eMobility Summit "Elektro-Auto - wie ist die Million zu schaffen?" (bis 10.05.) D: Beginn Mai-Steuerschätzung. Die Ergebnisse werden am 11.05.2017 in Berlin bekanntgegeben. D: Messen Transport Logistic und Air Cargo Europe (bis 12.05.) Internationale Messen für Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Management, München D: Windforce 2017 - Branchentreffen der Offshore-Windindustrie (bis 11.05.), Bremerhaven HINWEIS RU / ROK: Feiertag, Börsen geschlossen

