FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag zwischenzeitliche Gewinne zum Großteil wieder abgegeben. Die Wahl des proeuropäischen Kandidaten Emmanuel Macron zum künftigen französischen Präsidenten konnte den Kursen keine klare Richtung geben. Sie war an den Finanzmärkten vorab als sehr wahrscheinlich eingestuft worden.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future lag nach zwischenzeitlichen Gewinnen am späten Nachmittag mit 160,45 Punkten nur noch 0,04 Prozent über dem Niveau vom Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,41 Prozent. Auch in Frankreich fanden die Renditen im Tagesverlauf keine klare Richtung.

Auch am Montag veröffentlichte Konjunkturdaten gaben keine klaren Impulse. Die deutsche Industrie hatte dem Statistischen Bundesamt zufolge zwar im März abermals mehr Aufträge als im Vormonat erhalten. Im gesamten ersten Quartal blieb jedoch ein Minus, weil das schwache Januar-Ergebnis auf die Gesamtentwicklung drückte. Unterdessen sehen Anleger Sentix zufolge die Konjunktur in der Eurozone im Mai so positiv wie seit Juli 2007 nicht mehr./tos/he

ISIN DE0009652644

AXC0266 2017-05-08/17:35